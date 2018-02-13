Недруги
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 15.02.2018
Режиссер:
Скотт Купер
Актеры:
Скотт Шеперд, Бен Фостер, Розамунд Пайк, Кристиан Бэйл, Стелла Купер, Ава Купер, Рори Кокрейн, Джонатан Мэйджерс, Джон Бенжамин Хикки
Жанр:
вестерн, приключения
Продолжительноcть:
134 мин
Легендарный американский вояка соглашается сопроводить умирающего офицера и его родных по дороге домой. Во время путешествия компания знакомится с молодой вдовой, семья которой погибла во время войны. Все вместе они пытаются преодолеть опасные земли, где обитают племена команчей.