Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 15.02.2018

Режиссер: Скотт Купер

Актеры: Скотт Шеперд, Бен Фостер, Розамунд Пайк, Кристиан Бэйл, Стелла Купер, Ава Купер, Рори Кокрейн, Джонатан Мэйджерс, Джон Бенжамин Хикки

Жанр: вестерн, приключения

Продолжительноcть: 134 мин

Легендарный американский вояка соглашается сопроводить умирающего офицера и его родных по дороге домой. Во время путешествия компания знакомится с молодой вдовой, семья которой погибла во время войны. Все вместе они пытаются преодолеть опасные земли, где обитают племена команчей.