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Недруги

Недруги

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 15.02.2018
 
Режиссер:
Скотт Купер
  
Актеры:
Скотт Шеперд, Бен Фостер, Розамунд Пайк, Кристиан Бэйл, Стелла Купер, Ава Купер, Рори Кокрейн, Джонатан Мэйджерс, Джон Бенжамин Хикки
  
Жанр:
вестерн, приключения
  
Продолжительноcть:
134 мин
  

Легендарный американский вояка соглашается сопроводить умирающего офицера и его родных по дороге домой. Во время путешествия компания знакомится с молодой вдовой, семья которой погибла во время войны. Все вместе они пытаются преодолеть опасные земли, где обитают племена команчей.

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13:05 Киносити
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17 февраля, суббота
13:05 Киносити
20:35 Киносити
18 февраля, воскресенье
13:05 Киносити
20:35 Киносити
19 февраля, понедельник
13:05 Киносити
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20 февраля, вторник
13:05 Киносити
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21 февраля, среда
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