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Нас не догонят

Нас не догонят

Страна:
Франция, 2018
 
Премьера:
в РФ 30.08.2018
 
Режиссер:
Мари Мондж
  
Актеры:
Тахар Рахим, Стэйси Мартин, Брюно Волкович, Мари Денарно, Карим Леклу, Жан-Мишель Коррейя
  
Жанр:
драма, криминал
  
Продолжительноcть:
105 мин
  

Спонтанный и привлекательный Абель — невероятный любовник и азартный игрок. После внезапной встречи с ним заурядная жизнь Эллы полностью меняется. Вместе они пускаются в манящий подпольный мир казино, где всем правят адреналин и высокие ставки. Их зависимость становится обоюдной, что удваивает шансы и повышает риски. История любви, начавшаяся с простого пари, вскоре превращается в неконтролируемую страсть к игре и друг другу.

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Сегодня
21:35 ДКЖкино
Завтра
21:35 ДКЖкино
1 сентября, суббота
21:35 ДКЖкино
2 сентября, воскресенье
21:35 ДКЖкино
3 сентября, понедельник
21:35 ДКЖкино
4 сентября, вторник
21:35 ДКЖкино
5 сентября, среда
21:35 ДКЖкино
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