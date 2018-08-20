Нас не догонят

Страна: Франция, 2018

Премьера: в РФ 30.08.2018

Режиссер: Мари Мондж

Актеры: Тахар Рахим, Стэйси Мартин, Брюно Волкович, Мари Денарно, Карим Леклу, Жан-Мишель Коррейя

Жанр: драма, криминал

Продолжительноcть: 105 мин

Спонтанный и привлекательный Абель — невероятный любовник и азартный игрок. После внезапной встречи с ним заурядная жизнь Эллы полностью меняется. Вместе они пускаются в манящий подпольный мир казино, где всем правят адреналин и высокие ставки. Их зависимость становится обоюдной, что удваивает шансы и повышает риски. История любви, начавшаяся с простого пари, вскоре превращается в неконтролируемую страсть к игре и друг другу.