Нас не догонят
Страна:
Франция, 2018
Премьера:
в РФ 30.08.2018
Режиссер:
Мари Мондж
Актеры:
Тахар Рахим, Стэйси Мартин, Брюно Волкович, Мари Денарно, Карим Леклу, Жан-Мишель Коррейя
Жанр:
драма, криминал
Продолжительноcть:
105 мин
Спонтанный и привлекательный Абель — невероятный любовник и азартный игрок. После внезапной встречи с ним заурядная жизнь Эллы полностью меняется. Вместе они пускаются в манящий подпольный мир казино, где всем правят адреналин и высокие ставки. Их зависимость становится обоюдной, что удваивает шансы и повышает риски. История любви, начавшаяся с простого пари, вскоре превращается в неконтролируемую страсть к игре и друг другу.
Сегодня
|21:35
|ДКЖкино
Завтра
|21:35
|ДКЖкино
1 сентября, суббота
|21:35
|ДКЖкино
2 сентября, воскресенье
|21:35
|ДКЖкино
3 сентября, понедельник
|21:35
|ДКЖкино
4 сентября, вторник
|21:35
|ДКЖкино
5 сентября, среда
|21:35
|ДКЖкино