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Напарник

Напарник

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 14.09.2017
 
Режиссер:
Александр Андрющенко
  
Актеры:
Сергей Гармаш, Андрей Назимов, Лиза Арзамасова, Ксения Лаврова-Глинка, Ян Цапник, Филипп Яицкий, Андрей Золотарев, Сахат Дурсунов, Евгений Коряковский, Юнчен Жуань
  
Жанр:
комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

Сложно поддерживать реноме самого крутого полицейского Приморья, когда тебе только что исполнился год. С такой проблемой сталкивается майор Хромов. Жесткий разговор с гадалкой заканчивается проклятием, и теперь матерый опер вынужден обживаться в теле младенца. Но даже пересев в детскую коляску, он способен доставить немало хлопот китайской «триаде», которая пустила корни во Владивостоке. При этом мама и не подозревает, что ее сын способен вести допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова, участвуя с ним в самых безумных авантюрах. Вместе им предстоит закончить прерванную спецоперацию и поймать опаснейшего главаря мафии.

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Сегодня
19:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:00 Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Киносити
10:10 Союз (Алексин)
10:20 Алмаз Синема
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40 Победа (Новомосковск)
12:05 Киносити
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55 ДКЖкино
13:45 Иллизиум (Новомосковск)
13:45 Союз (Алексин)
14:00 Киносити
14:30 Алмаз Синема
14:35 ДКЖкино
14:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Иллизиум (Новомосковск)
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 Киносити
16:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Победа (Новомосковск)
17:30 Союз (Алексин)
17:50 Киносити
17:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Иллизиум (Новомосковск)
18:40 Победа (Новомосковск)
18:40 Алмаз Синема
18:50 ДКЖкино
18:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 Иллизиум (Новомосковск)
19:45 Киносити
19:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:55 Союз (Алексин)
20:40 Алмаз Синема
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 Киносити
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50 Союз (Алексин)
22:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Киносити
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 сентября, пятница
10:00 Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Союз (Алексин)
10:10 Киносити
10:20 Алмаз Синема
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40 Победа (Новомосковск)
12:05 Киносити
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55 ДКЖкино
13:45 Иллизиум (Новомосковск)
13:45 Союз (Алексин)
14:00 Киносити
14:30 Алмаз Синема
14:35 ДКЖкино
14:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Иллизиум (Новомосковск)
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 Киносити
16:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Победа (Новомосковск)
17:30 Союз (Алексин)
17:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 Киносити
18:00 Иллизиум (Новомосковск)
18:40 Алмаз Синема
18:40 Победа (Новомосковск)
18:50 ДКЖкино
18:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 Иллизиум (Новомосковск)
19:45 Киносити
19:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:55 Союз (Алексин)
20:40 Алмаз Синема
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 Киносити
21:50 Союз (Алексин)
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Киносити
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 сентября, суббота
10:00 Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Союз (Алексин)
10:10 Киносити
10:20 Алмаз Синема
11:40 Победа (Новомосковск)
12:05 Киносити
12:55 ДКЖкино
13:45 Иллизиум (Новомосковск)
13:45 Союз (Алексин)
14:00 Киносити
14:30 Алмаз Синема
14:35 ДКЖкино
15:15 Иллизиум (Новомосковск)
15:55 Киносити
17:00 Победа (Новомосковск)
17:30 Союз (Алексин)
17:50 Киносити
18:00 Иллизиум (Новомосковск)
18:40 Победа (Новомосковск)
18:40 Алмаз Синема
18:50 ДКЖкино
19:25 Иллизиум (Новомосковск)
19:45 Киносити
19:55 Союз (Алексин)
20:40 Алмаз Синема
21:40 Киносити
21:50 Союз (Алексин)
23:40 Киносити
17 сентября, воскресенье
10:00 Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Союз (Алексин)
10:10 Киносити
10:20 Алмаз Синема
11:40 Победа (Новомосковск)
12:05 Киносити
12:55 ДКЖкино
13:45 Иллизиум (Новомосковск)
13:45 Союз (Алексин)
14:00 Киносити
14:30 Алмаз Синема
14:35 ДКЖкино
15:15 Иллизиум (Новомосковск)
15:55 Киносити
17:00 Победа (Новомосковск)
17:30 Союз (Алексин)
17:50 Киносити
18:00 Иллизиум (Новомосковск)
18:40 Победа (Новомосковск)
18:40 Алмаз Синема
18:50 ДКЖкино
19:25 Иллизиум (Новомосковск)
19:45 Киносити
19:55 Союз (Алексин)
20:40 Алмаз Синема
21:40 Киносити
21:50 Союз (Алексин)
23:40 Киносити
18 сентября, понедельник
10:00 Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Союз (Алексин)
10:10 Киносити
10:20 Алмаз Синема
11:40 Победа (Новомосковск)
12:05 Киносити
12:55 ДКЖкино
13:45 Иллизиум (Новомосковск)
13:45 Союз (Алексин)
14:00 Киносити
14:30 Алмаз Синема
14:35 ДКЖкино
15:15 Иллизиум (Новомосковск)
15:55 Киносити
17:00 Победа (Новомосковск)
17:30 Союз (Алексин)
17:50 Киносити
18:00 Иллизиум (Новомосковск)
18:40 Алмаз Синема
18:40 Победа (Новомосковск)
18:50 ДКЖкино
19:25 Иллизиум (Новомосковск)
19:45 Киносити
19:55 Союз (Алексин)
20:40 Алмаз Синема
21:40 Киносити
21:50 Союз (Алексин)
23:40 Киносити
19 сентября, вторник
10:00 Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Союз (Алексин)
10:10 Киносити
10:20 Алмаз Синема
11:40 Победа (Новомосковск)
12:05 Киносити
12:55 ДКЖкино
13:45 Иллизиум (Новомосковск)
13:45 Союз (Алексин)
14:00 Киносити
14:30 Алмаз Синема
14:35 ДКЖкино
15:15 Иллизиум (Новомосковск)
15:55 Киносити
17:00 Победа (Новомосковск)
17:30 Союз (Алексин)
17:50 Киносити
18:00 Иллизиум (Новомосковск)
18:40 Победа (Новомосковск)
18:40 Алмаз Синема
18:50 ДКЖкино
19:25 Иллизиум (Новомосковск)
19:45 Киносити
19:55 Союз (Алексин)
20:40 Алмаз Синема
21:40 Киносити
21:50 Союз (Алексин)
23:40 Киносити
20 сентября, среда
10:00 Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Союз (Алексин)
10:10 Киносити
10:20 Алмаз Синема
11:35 ДКЖкино
11:40 Победа (Новомосковск)
12:05 Киносити
13:45 Иллизиум (Новомосковск)
13:45 Союз (Алексин)
14:00 Киносити
14:30 Алмаз Синема
15:15 Иллизиум (Новомосковск)
15:55 Киносити
17:00 Победа (Новомосковск)
17:20 ДКЖкино
17:30 Союз (Алексин)
17:50 Киносити
18:00 Иллизиум (Новомосковск)
18:40 Алмаз Синема
18:40 Победа (Новомосковск)
19:25 Иллизиум (Новомосковск)
19:45 Киносити
19:55 Союз (Алексин)
20:40 Алмаз Синема
21:40 Киносити
21:50 Союз (Алексин)
23:40 Киносити
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