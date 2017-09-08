Напарник
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 14.09.2017
Режиссер:
Александр Андрющенко
Актеры:
Сергей Гармаш, Андрей Назимов, Лиза Арзамасова, Ксения Лаврова-Глинка, Ян Цапник, Филипп Яицкий, Андрей Золотарев, Сахат Дурсунов, Евгений Коряковский, Юнчен Жуань
Жанр:
комедия, семейный
Продолжительноcть:
95 мин
Сложно поддерживать реноме самого крутого полицейского Приморья, когда тебе только что исполнился год. С такой проблемой сталкивается майор Хромов. Жесткий разговор с гадалкой заканчивается проклятием, и теперь матерый опер вынужден обживаться в теле младенца. Но даже пересев в детскую коляску, он способен доставить немало хлопот китайской «триаде», которая пустила корни во Владивостоке. При этом мама и не подозревает, что ее сын способен вести допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова, участвуя с ним в самых безумных авантюрах. Вместе им предстоит закончить прерванную спецоперацию и поймать опаснейшего главаря мафии.
Сегодня
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|10:10
|Союз (Алексин)
|10:20
|Алмаз Синема
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:40
|Победа (Новомосковск)
|12:05
|Киносити
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:55
|ДКЖкино
|13:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:45
|Союз (Алексин)
|14:00
|Киносити
|14:30
|Алмаз Синема
|14:35
|ДКЖкино
|14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:55
|Киносити
|16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Победа (Новомосковск)
|17:30
|Союз (Алексин)
|17:50
|Киносити
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:40
|Победа (Новомосковск)
|18:40
|Алмаз Синема
|18:50
|ДКЖкино
|18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:45
|Киносити
|19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:55
|Союз (Алексин)
|20:40
|Алмаз Синема
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:40
|Киносити
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Союз (Алексин)
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Киносити
|23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 сентября, пятница
|10:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:10
|Союз (Алексин)
|10:10
|Киносити
|10:20
|Алмаз Синема
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:40
|Победа (Новомосковск)
|12:05
|Киносити
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:55
|ДКЖкино
|13:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:45
|Союз (Алексин)
|14:00
|Киносити
|14:30
|Алмаз Синема
|14:35
|ДКЖкино
|14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:55
|Киносити
|16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Победа (Новомосковск)
|17:30
|Союз (Алексин)
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:50
|Киносити
|18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:40
|Алмаз Синема
|18:40
|Победа (Новомосковск)
|18:50
|ДКЖкино
|18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:45
|Киносити
|19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:55
|Союз (Алексин)
|20:40
|Алмаз Синема
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:40
|Киносити
|21:50
|Союз (Алексин)
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Киносити
|23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 сентября, суббота
|10:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:10
|Союз (Алексин)
|10:10
|Киносити
|10:20
|Алмаз Синема
|11:40
|Победа (Новомосковск)
|12:05
|Киносити
|12:55
|ДКЖкино
|13:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:45
|Союз (Алексин)
|14:00
|Киносити
|14:30
|Алмаз Синема
|14:35
|ДКЖкино
|15:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:55
|Киносити
|17:00
|Победа (Новомосковск)
|17:30
|Союз (Алексин)
|17:50
|Киносити
|18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:40
|Победа (Новомосковск)
|18:40
|Алмаз Синема
|18:50
|ДКЖкино
|19:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:45
|Киносити
|19:55
|Союз (Алексин)
|20:40
|Алмаз Синема
|21:40
|Киносити
|21:50
|Союз (Алексин)
|23:40
|Киносити
17 сентября, воскресенье
|10:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:10
|Союз (Алексин)
|10:10
|Киносити
|10:20
|Алмаз Синема
|11:40
|Победа (Новомосковск)
|12:05
|Киносити
|12:55
|ДКЖкино
|13:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:45
|Союз (Алексин)
|14:00
|Киносити
|14:30
|Алмаз Синема
|14:35
|ДКЖкино
|15:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:55
|Киносити
|17:00
|Победа (Новомосковск)
|17:30
|Союз (Алексин)
|17:50
|Киносити
|18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:40
|Победа (Новомосковск)
|18:40
|Алмаз Синема
|18:50
|ДКЖкино
|19:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:45
|Киносити
|19:55
|Союз (Алексин)
|20:40
|Алмаз Синема
|21:40
|Киносити
|21:50
|Союз (Алексин)
|23:40
|Киносити
18 сентября, понедельник
|10:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:10
|Союз (Алексин)
|10:10
|Киносити
|10:20
|Алмаз Синема
|11:40
|Победа (Новомосковск)
|12:05
|Киносити
|12:55
|ДКЖкино
|13:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:45
|Союз (Алексин)
|14:00
|Киносити
|14:30
|Алмаз Синема
|14:35
|ДКЖкино
|15:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:55
|Киносити
|17:00
|Победа (Новомосковск)
|17:30
|Союз (Алексин)
|17:50
|Киносити
|18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:40
|Алмаз Синема
|18:40
|Победа (Новомосковск)
|18:50
|ДКЖкино
|19:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:45
|Киносити
|19:55
|Союз (Алексин)
|20:40
|Алмаз Синема
|21:40
|Киносити
|21:50
|Союз (Алексин)
|23:40
|Киносити
19 сентября, вторник
|10:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:10
|Союз (Алексин)
|10:10
|Киносити
|10:20
|Алмаз Синема
|11:40
|Победа (Новомосковск)
|12:05
|Киносити
|12:55
|ДКЖкино
|13:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:45
|Союз (Алексин)
|14:00
|Киносити
|14:30
|Алмаз Синема
|14:35
|ДКЖкино
|15:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:55
|Киносити
|17:00
|Победа (Новомосковск)
|17:30
|Союз (Алексин)
|17:50
|Киносити
|18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:40
|Победа (Новомосковск)
|18:40
|Алмаз Синема
|18:50
|ДКЖкино
|19:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:45
|Киносити
|19:55
|Союз (Алексин)
|20:40
|Алмаз Синема
|21:40
|Киносити
|21:50
|Союз (Алексин)
|23:40
|Киносити
20 сентября, среда
|10:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:10
|Союз (Алексин)
|10:10
|Киносити
|10:20
|Алмаз Синема
|11:35
|ДКЖкино
|11:40
|Победа (Новомосковск)
|12:05
|Киносити
|13:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:45
|Союз (Алексин)
|14:00
|Киносити
|14:30
|Алмаз Синема
|15:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:55
|Киносити
|17:00
|Победа (Новомосковск)
|17:20
|ДКЖкино
|17:30
|Союз (Алексин)
|17:50
|Киносити
|18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:40
|Алмаз Синема
|18:40
|Победа (Новомосковск)
|19:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:45
|Киносити
|19:55
|Союз (Алексин)
|20:40
|Алмаз Синема
|21:40
|Киносити
|21:50
|Союз (Алексин)
|23:40
|Киносити
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:20
14:30
18:40
20:40
|ДКЖкино
|
12:55
14:35
18:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:00
13:45
15:15
18:00
19:25
|Киносити
|
10:10
12:05
14:00
15:55
17:50
19:45
21:40
23:40
|Победа (Новомосковск)
|
11:40
17:00
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:50
14:50
15:50
16:50
17:50
18:50
19:50
20:50
21:50
22:50
23:50
|Союз (Алексин)
|
10:10
13:45
17:30
19:55
21:50
15 сентября, пятница
|Алмаз Синема
|
10:20
14:30
18:40
20:40
|ДКЖкино
|
12:55
14:35
18:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:00
13:45
15:15
18:00
19:25
|Киносити
|
10:10
12:05
14:00
15:55
17:50
19:45
21:40
23:40
|Победа (Новомосковск)
|
11:40
17:00
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:50
14:50
15:50
16:50
17:50
18:50
19:50
20:50
21:50
22:50
23:50
|Союз (Алексин)
|
10:10
13:45
17:30
19:55
21:50
16 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
10:20
14:30
18:40
20:40
|ДКЖкино
|
12:55
14:35
18:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:00
13:45
15:15
18:00
19:25
|Киносити
|
10:10
12:05
14:00
15:55
17:50
19:45
21:40
23:40
|Победа (Новомосковск)
|
11:40
17:00
18:40
|Союз (Алексин)
|
10:10
13:45
17:30
19:55
21:50
17 сентября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:20
14:30
18:40
20:40
|ДКЖкино
|
12:55
14:35
18:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:00
13:45
15:15
18:00
19:25
|Киносити
|
10:10
12:05
14:00
15:55
17:50
19:45
21:40
23:40
|Победа (Новомосковск)
|
11:40
17:00
18:40
|Союз (Алексин)
|
10:10
13:45
17:30
19:55
21:50
18 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:20
14:30
18:40
20:40
|ДКЖкино
|
12:55
14:35
18:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:00
13:45
15:15
18:00
19:25
|Киносити
|
10:10
12:05
14:00
15:55
17:50
19:45
21:40
23:40
|Победа (Новомосковск)
|
11:40
17:00
18:40
|Союз (Алексин)
|
10:10
13:45
17:30
19:55
21:50
19 сентября, вторник
|Алмаз Синема
|
10:20
14:30
18:40
20:40
|ДКЖкино
|
12:55
14:35
18:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:00
13:45
15:15
18:00
19:25
|Киносити
|
10:10
12:05
14:00
15:55
17:50
19:45
21:40
23:40
|Победа (Новомосковск)
|
11:40
17:00
18:40
|Союз (Алексин)
|
10:10
13:45
17:30
19:55
21:50
20 сентября, среда
|Алмаз Синема
|
10:20
14:30
18:40
20:40
|ДКЖкино
|
11:35
17:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:00
13:45
15:15
18:00
19:25
|Киносити
|
10:10
12:05
14:00
15:55
17:50
19:45
21:40
23:40
|Победа (Новомосковск)
|
11:40
17:00
18:40
|Союз (Алексин)
|
10:10
13:45
17:30
19:55
21:50