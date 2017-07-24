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Страна:
США, Великобритания, 2010
 
Режиссер:
Кристофер Нолан
  
Актеры:
Леонардо ДиКаприо, Джозеф Гордон-Левитт, Эллен Пейдж, Марион Котийяр, Том Харди, Кен Ватанабе, Майкл Кейн, Киллиан Мерфи, Дилип Рао, Том Беренджер
  
Жанр:
боевик, фантастика
  
Продолжительноcть:
148 мин
  
Бюджет:
$160 000 000
  
Сбор в мире:
$825 532 764
 
Сбор в России:
$21 760 177
 
Рейтинг Кинопоиска:
8,67
          
 

Кобб — талантливый вор, лучший из лучших в опасном искусстве извлечения: он крадет ценные секреты из глубин подсознания во время сна, когда человеческий разум наиболее уязвим. Редкие способности Кобба сделали его ценным игроком в привычном к предательству мире промышленного шпионажа, но они же превратили его в извечного беглеца и лишили всего, что он когда-либо любил. И вот у Кобба появляется шанс исправить ошибки. Его последнее дело может вернуть все назад, но для этого ему нужно совершить невозможное — инициацию. Вместо идеальной кражи Кобб и его команда спецов должны будут провернуть обратное. Теперь их задача — не украсть идею, а внедрить ее. Если у них получится, это и станет идеальным преступлением. Но никакое планирование или мастерство не могут подготовить команду к встрече с опасным противником, который, кажется, предугадывает каждый их ход. Врагом, увидеть которого мог бы лишь Кобб.

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Автобусная экскурсия «Куликово поле»
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30 августа, воскресенье 09:00
Куликово поле, музейный комплекс
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Летняя Киновечеринка
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5 сентября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
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24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Кирпичи
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17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
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