Страна: США, Великобритания, 2010

Режиссер: Кристофер Нолан

Актеры: Леонардо ДиКаприо, Джозеф Гордон-Левитт, Эллен Пейдж, Марион Котийяр, Том Харди, Кен Ватанабе, Майкл Кейн, Киллиан Мерфи, Дилип Рао, Том Беренджер

Жанр: боевик, фантастика

Продолжительноcть: 148 мин

Бюджет: $160 000 000

Сбор в мире: $825 532 764

Сбор в России: $21 760 177

Рейтинг Кинопоиска: 8,67

Кобб — талантливый вор, лучший из лучших в опасном искусстве извлечения: он крадет ценные секреты из глубин подсознания во время сна, когда человеческий разум наиболее уязвим. Редкие способности Кобба сделали его ценным игроком в привычном к предательству мире промышленного шпионажа, но они же превратили его в извечного беглеца и лишили всего, что он когда-либо любил. И вот у Кобба появляется шанс исправить ошибки. Его последнее дело может вернуть все назад, но для этого ему нужно совершить невозможное — инициацию. Вместо идеальной кражи Кобб и его команда спецов должны будут провернуть обратное. Теперь их задача — не украсть идею, а внедрить ее. Если у них получится, это и станет идеальным преступлением. Но никакое планирование или мастерство не могут подготовить команду к встрече с опасным противником, который, кажется, предугадывает каждый их ход. Врагом, увидеть которого мог бы лишь Кобб.