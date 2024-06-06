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На краю Земли

На краю Земли

Премьера:
06.06.2024
 
Режиссер:
Ли Тамахори
  
Актеры:
Гай Пирс, Тиореоре Нгатаи-Мельбурн, Антонио Те Майоха, Жаклин МакКензи, Те Кохе Тухака, Лоренс Макор, Дин О'Горман, Джаред Тернер, Келли Вивиан, Джек Барри, Таня Нолан
  
Жанр:
Боевик, Драматический
  
Продолжительноcть:
119 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

На краю света, где правят древние племена маори, нет места чужакам. Здесь почитают духи предков, за кровь платят кровью, а сердце прекрасной девушки способно разжечь войну. Но чужаки пришли не одни — с ними бог, медицина и порох.

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