На краю Земли
Премьера:
06.06.2024
Режиссер:
Ли Тамахори
Актеры:
Гай Пирс, Тиореоре Нгатаи-Мельбурн, Антонио Те Майоха, Жаклин МакКензи, Те Кохе Тухака, Лоренс Макор, Дин О'Горман, Джаред Тернер, Келли Вивиан, Джек Барри, Таня Нолан
Жанр:
Боевик, Драматический
Продолжительноcть:
119 минут
Возрастные ограничения:
16+
На краю света, где правят древние племена маори, нет места чужакам. Здесь почитают духи предков, за кровь платят кровью, а сердце прекрасной девушки способно разжечь войну. Но чужаки пришли не одни — с ними бог, медицина и порох.