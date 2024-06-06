На краю Земли

Премьера: 06.06.2024

Режиссер: Ли Тамахори

Актеры: Гай Пирс, Тиореоре Нгатаи-Мельбурн, Антонио Те Майоха, Жаклин МакКензи, Те Кохе Тухака, Лоренс Макор, Дин О'Горман, Джаред Тернер, Келли Вивиан, Джек Барри, Таня Нолан

Жанр: Боевик, Драматический

Продолжительноcть: 119 минут

Возрастные ограничения: 16+

На краю света, где правят древние племена маори, нет места чужакам. Здесь почитают духи предков, за кровь платят кровью, а сердце прекрасной девушки способно разжечь войну. Но чужаки пришли не одни — с ними бог, медицина и порох.