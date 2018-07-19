My Generation
Страна:
Великобритания, 2017
Премьера:
в РФ 16.08.2018
Режиссер:
Дэвид Бэтти
Актеры:
Дэвид Бэйли, Майкл Кейн, Джоан Коллинз, Роджер Долтри, Дадли Эдвартс, Марианна Фэйтфулл, Барбара Хуланики, Пол МакКартни, Терри О’Нилл
Жанр:
документальный
Продолжительноcть:
85 мин
Лондон 60-х — это праздник непослушания, неспящий, раскрашенный в немыслимые раньше цвета город. Музыкальная и модная столица, где боги — The Beatles и The Rolling Stones, а богини — Твигги и Марианна Фэйтфулл. Рок-н-ролл и свободная любовь расшатали классовую систему, и на киноэкране впервые в истории британского кино мог появиться герой с рабочим происхождением Майкла Кейна и его характерным выговором. Впервые актер мог гордо говорить на пролетарском кокни и быть суперзвездой.
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22 августа, среда
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