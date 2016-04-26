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Музеи Ватикана

Музеи Ватикана

Страна:
Италия, 2014
 
Премьера:
в РФ 11.12.2014
 
Режиссер:
Марко Пьяниджани
  
Актеры:
  
Жанр:
документальный
  
Продолжительноcть:
75 мин
  
Сбор в России:
$37 388
 

«Музеи Ватикана 3D» — масштабная постановка, над которой работала команда из 40 профессионалов. Вы увидите все великолепие музеев, уникальные ночные съемки залов, хранящих редкие и бесценные произведения мирового искусства всех исторических эпох. Благодаря уникальному сочетанию обычного 3D и трехмерных технологий, которые в кино используют Джеймс Кэмерон и Тим Бертон, зрители словно попадут внутрь великих произведений: «войдут» в картины Караваджо, «прикоснутся» к статуе Лаокоона и Бельведерскому торсу, попадут под очарование статуй Сикстинской капеллы, которые еще никогда не выглядели на экране столь реалистично. Ваш путь пройдет от классических скульптур и Пьеты Микеланджело Антониони к современным скульптурам Лучо Фонтаны; от картин Джотто, Леонардо Да Винчи и Караваджо к Ван Гогу, Шагалу и Дали; от выдающихся фресок в Станцах Рафаэля (таких, как «Афинская школа») до невероятных произведений Микеланджело в Сикстинской капелле («Сотворение Адама», «Страшный суд» и другие). Невероятное эмоциональное путешествие сквозь прошлое, настоящее и будущее пройдет под руководством директора музеев Ватикана, профессора Антонио Паолуччи.

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