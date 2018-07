Страна: Нидерланды, 2018

Премьера: в РФ 12.07.2018

Режиссер: Том Кёрк, Джэн Виллем Шрам

Актеры:

Жанр: концерт, документальный

Продолжительноcть: 90 мин

12 июля 2018 года в кинотеатрах по всему миру пройдут эксклюзивные показы концерта Muse «Drones World Tour», который представит всемирно известную мультиплатиновую группу в захватывающем шоу на больших экранах. В России показы концерта состоятся благодаря Невафильм Emotion. «Drones World Tour», снятый в рамках мирового турне 2016 года, включает в себя незабываемое исполнение таких хитов Muse, как «Psycho», «Madness», «Uprising», «Plug in Baby», «Supermassive Black Hole», «Knights of Cydonia». Шоу поразит зрителей невиданными прежде спецэффектами, дополняющими высокий профессиональный уровень музыкантов. Наряду с уникальной творческой концепцией постановки, ключевыми моментами шоу стали парящие над толпой фанатов дроны, гигантские лазерные проекции и сложно сконструированные светодиодные полотна, создающие незабываемый мир Muse. The New York Times описала концертное выступление группы как «вдохновенное восхождение на вершину музыкального олимпа, направляющее внимание зрителя с одного пика на другой всеми доступными способами». Мэттью Беллами о концертах «Drones World Tour»: «Связь между человеческим миром и миром технологий всегда интересовала меня. Те же дроны, например, кажутся мне эффектной метафорой современности. Мы хотим заставить людей, пришедших на наш концерт, задуматься о роли технологий в жизни». Высокий статус «Drones World Tour» подтверждает ведущая мировая пресса. «Muse, победители в номинации лучшей концертной группы мира, в своей естественной среде обитания», — The Guardian. «Увлекательный, театральный и технически безупречный концерт», — Evening Standard. «Фантастическая феерия! Muse в прекрасной творческой форме, чем когда-либо еще», — The Independent. «Статус Muse как последней из великих стадионных рок-групп мира остается непоколебим», — Rolling Stone.