афиша
афиша
Регистрация
Муми-тролли. Зимняя сказка

Муми-тролли. Зимняя сказка

Страна:
Финляндия, Польша, 2017
 
Премьера:
в РФ 15.02.2018
 
Режиссер:
Ира Карпелан, Якуб Вронски
  
Актеры:
Билл Скарсгард, Стеллан Скарсгард, Алисия Викандер
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
82 мин
  

Необыкновенная история происходит в долине муми-троллей, волшебной стране, где живут эти сказочные персонажи. Муми-троллю не спится, и вместо спячки он решает познакомиться с зимой. Встречая странных существ, блуждающих по заснеженной долине муми-троллей в зимнем сумраке, главный герой пытается узнать, кто же такой — этот чудесный гость Рождество...

0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.