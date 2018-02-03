Муми-тролли. Зимняя сказка

Страна: Финляндия, Польша, 2017

Премьера: в РФ 15.02.2018

Режиссер: Ира Карпелан, Якуб Вронски

Актеры: Билл Скарсгард, Стеллан Скарсгард, Алисия Викандер

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 82 мин

Необыкновенная история происходит в долине муми-троллей, волшебной стране, где живут эти сказочные персонажи. Муми-троллю не спится, и вместо спячки он решает познакомиться с зимой. Встречая странных существ, блуждающих по заснеженной долине муми-троллей в зимнем сумраке, главный герой пытается узнать, кто же такой — этот чудесный гость Рождество...