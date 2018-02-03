Муми-тролли. Зимняя сказка
Страна:
Финляндия, Польша, 2017
Премьера:
в РФ 15.02.2018
Режиссер:
Ира Карпелан, Якуб Вронски
Актеры:
Билл Скарсгард, Стеллан Скарсгард, Алисия Викандер
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
82 мин
Необыкновенная история происходит в долине муми-троллей, волшебной стране, где живут эти сказочные персонажи. Муми-троллю не спится, и вместо спячки он решает познакомиться с зимой. Встречая странных существ, блуждающих по заснеженной долине муми-троллей в зимнем сумраке, главный герой пытается узнать, кто же такой — этот чудесный гость Рождество...
Сегодня
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 февраля, воскресенье
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 февраля, понедельник
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 февраля, вторник
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 февраля, среда
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
18 февраля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
19 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
20 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
21 февраля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40