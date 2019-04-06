МУЛЬТ в кино. Выпуск №95. Поехали!

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 13.04.2019

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, короткометражный, семейный

Продолжительноcть: 44 мин

В новом выпуске Лео и Тиг впервые посетят Австралию, а Домики отправятся в Крым. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Бобр Добр», «Дракоша Тоша», «Ми-Ми-Мишки» и «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь».