МУЛЬТ в кино. Выпуск №95. Поехали!
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 13.04.2019
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, короткометражный, семейный
Продолжительноcть:
44 мин
В новом выпуске Лео и Тиг впервые посетят Австралию, а Домики отправятся в Крым. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Бобр Добр», «Дракоша Тоша», «Ми-Ми-Мишки» и «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь».
Сегодня
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:10
|ДКЖ Кино
Завтра
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:10
|ДКЖ Кино
Сегодня
|ДКЖ Кино
|
11:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
Завтра
|ДКЖ Кино
|
11:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35