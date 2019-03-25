МУЛЬТ в кино. Выпуск №94. Весенний концерт
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 30.03.2019
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
46 мин
В новом выпуске Ми-Ми-Мишки познакомятся с тигроленем, а волшебницы из «Сказочного патруля» отправятся на поиски пропавшей Алёнки. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Бобр Добр», «Деревяшки», «Домики» и «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь».
Сегодня
|10:00
|ДК Белёва
|10:30
|ДКЖ Кино
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|12:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|12:00
|Киреевский ГДК
|12:20
|ДК Белёва
|12:40
|Стрела (Дубна)
|13:50
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|14:20
|Стрела (Дубна)
|14:20
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|14:20
|Киреевский ГДК
Завтра
|10:00
|ДК Белёва
|10:30
|ДКЖ Кино
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|12:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|12:00
|Киреевский ГДК
|12:20
|ДК Белёва
|12:40
|Стрела (Дубна)
|13:50
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|14:20
|Стрела (Дубна)
|14:20
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|14:20
|Киреевский ГДК
Сегодня
|ДК Белёва
|
10:00
12:20
|ДКЖ Кино
|
10:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:30
13:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
12:00
14:20
|Киреевский ГДК
|
12:00
14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
|Стрела (Дубна)
|
12:40
14:20
Завтра
|ДК Белёва
|
10:00
12:20
|ДКЖ Кино
|
10:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:30
13:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
12:00
14:20
|Киреевский ГДК
|
12:00
14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
|Стрела (Дубна)
|
12:40
14:20