МУЛЬТ в кино. Выпуск №94. Весенний концерт

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 30.03.2019

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 46 мин

В новом выпуске Ми-Ми-Мишки познакомятся с тигроленем, а волшебницы из «Сказочного патруля» отправятся на поиски пропавшей Алёнки. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Бобр Добр», «Деревяшки», «Домики» и «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь».