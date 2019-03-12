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МУЛЬТ в кино. Выпуск №93: Солнечные истории

МУЛЬТ в кино. Выпуск №93: Солнечные истории

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 16.03.2019
 
Режиссер:
Разные
  
Актеры:
  
Жанр:
семейный, мультфильм
  
Продолжительноcть:
45 мин
  
Сбор в России:
$40 878,00
 

В новом выпуске Ми-Ми-Мишки займутся генеральной уборкой, а Лео и Тиг потеряют обезьянку Ли-Ли. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Деревяшки» и «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь».

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