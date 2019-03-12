МУЛЬТ в кино. Выпуск №93: Солнечные истории
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 16.03.2019
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
семейный, мультфильм
Продолжительноcть:
45 мин
Сбор в России:
$40 878,00
В новом выпуске Ми-Ми-Мишки займутся генеральной уборкой, а Лео и Тиг потеряют обезьянку Ли-Ли. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Деревяшки» и «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь».
Сегодня
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:00
|ДК Белёва
|10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:50
|ДКЖ Кино
|13:00
|Стрела (Дубна)
|13:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|13:00
|ДК Белёва
|13:00
|Киреевский ГДК
Завтра
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:00
|ДК Белёва
|10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:50
|ДКЖ Кино
|13:00
|Стрела (Дубна)
|13:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|13:00
|ДК Белёва
|13:00
|Киреевский ГДК
Сегодня
|ДК Белёва
|
10:00
13:00
|ДКЖ Кино
|
10:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:00
13:00
|Киреевский ГДК
|
10:00
13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
|Стрела (Дубна)
|
10:00
13:00
Завтра
|ДК Белёва
|
10:00
13:00
|ДКЖ Кино
|
10:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:00
13:00
|Киреевский ГДК
|
10:00
13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
|Стрела (Дубна)
|
10:00
13:00