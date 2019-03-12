МУЛЬТ в кино. Выпуск №93: Солнечные истории

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 16.03.2019

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: семейный, мультфильм

Продолжительноcть: 45 мин

Сбор в России: $40 878,00

В новом выпуске Ми-Ми-Мишки займутся генеральной уборкой, а Лео и Тиг потеряют обезьянку Ли-Ли. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Деревяшки» и «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь».