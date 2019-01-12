МУЛЬТ в кино. Выпуск №89. Время чудес!
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 19.01.2019
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, короткометражный, семейный
Продолжительноcть:
45 мин
В новом выпуске Ми-Ми-Мишки будут строить собственный кинотеатр, а Кубики узнают, как стать популярными видеоблогерами. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Домики», «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь», «Бобр Добр» и «Волшебный фонарь».
Сегодня
|10:00
|ДКЖ Кино
|10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:00
|ДКЖ Кино
|10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|ДКЖ Кино
|
10:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
Завтра
|ДКЖ Кино
|
10:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25