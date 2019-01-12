МУЛЬТ в кино. Выпуск №89. Время чудес!

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 19.01.2019

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, короткометражный, семейный

Продолжительноcть: 45 мин

В новом выпуске Ми-Ми-Мишки будут строить собственный кинотеатр, а Кубики узнают, как стать популярными видеоблогерами. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Домики», «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь», «Бобр Добр» и «Волшебный фонарь».