МУЛЬТ в кино. Выпуск №86. Самые теплые серии!
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 08.12.2018
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, короткометражный, семейный
Продолжительноcть:
45 мин
В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» команда Белки и Стрелки попробует раскрыть преступление, а волшебницы из «Сказочного патруля» начнут собираться в долгожданное путешествие. Также смотрите самые свежие эпизоды мультфильмов «Ми-Ми-Мишки», «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» и «Домики».
Сегодня
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:45
|ДКЖ Кино
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|10:45
|ДКЖ Кино
Сегодня
|ДКЖ Кино
|
10:45
|Киреевский ГДК
|
10:00
Завтра
|ДКЖ Кино
|
10:45
|Киреевский ГДК
|
10:00