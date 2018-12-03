МУЛЬТ в кино. Выпуск №86. Самые теплые серии!

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 08.12.2018

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, короткометражный, семейный

Продолжительноcть: 45 мин

В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» команда Белки и Стрелки попробует раскрыть преступление, а волшебницы из «Сказочного патруля» начнут собираться в долгожданное путешествие. Также смотрите самые свежие эпизоды мультфильмов «Ми-Ми-Мишки», «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» и «Домики».