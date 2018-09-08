МУЛЬТ в кино. Выпуск №80. Время открытий
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 15.09.2018
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
51 мин
В осеннем выпуске «МУЛЬТ в кино» Ми-Ми-Мишки поставят время на паузу, а Лео и Тиг попробуют восстановить сгоревший лес. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Четверо в кубе» и «Домики».
Сегодня
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:00
|ДК Белёва
|10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:45
|ДКЖкино
|14:15
|Киреевский ГДК
|14:15
|Стрела (Дубна)
|14:15
|ДК Белёва
|14:15
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
Завтра
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:00
|ДК Белёва
|10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:45
|ДКЖкино
|14:15
|Киреевский ГДК
|14:15
|Стрела (Дубна)
|14:15
|ДК Белёва
|14:15
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
Сегодня
|ДК Белёва
|
10:00
14:15
|ДКЖкино
|
10:45
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:00
14:15
|Киреевский ГДК
|
10:00
14:15
|Стрела (Дубна)
|
10:00
14:15
Завтра
|ДК Белёва
|
10:00
14:15
|ДКЖкино
|
10:45
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:00
14:15
|Киреевский ГДК
|
10:00
14:15
|Стрела (Дубна)
|
10:00
14:15