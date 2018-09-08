МУЛЬТ в кино. Выпуск №80. Время открытий

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 15.09.2018

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 51 мин

В осеннем выпуске «МУЛЬТ в кино» Ми-Ми-Мишки поставят время на паузу, а Лео и Тиг попробуют восстановить сгоревший лес. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Четверо в кубе» и «Домики».