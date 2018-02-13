МУЛЬТ в кино. Выпуск №69
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 17.02.2018
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
45 мин
В новом выпуске киножурнала «МУЛЬТ в кино» — 6 новых серий! Смотрите свежие эпизоды мультфильмов «Четверо в кубе», «Дракоша Тоша», «Барбоскины», сразу две серии «Деревяшек», а также премьеру — мультсериал «Кошка Бяка и хороший мальчик».
Сегодня
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Белёв
|12:50
|ДКЖкино
|14:55
|Белёв
|14:55
|Киреевский ГДК
Завтра
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Белёв
|12:50
|ДКЖкино
|14:55
|Белёв
|14:55
|Киреевский ГДК
Сегодня
|Белёв
|
10:00
14:55
|ДКЖкино
|
12:50
|Киреевский ГДК
|
10:00
14:55
Завтра
|Белёв
|
10:00
14:55
|ДКЖкино
|
12:50
|Киреевский ГДК
|
10:00
14:55