МУЛЬТ в кино. Выпуск №67. Зимний карнавал
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 20.01.2018
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
45 мин
Смотрите свежие эпизоды мультсериалов «Барбоскины», «Деревяшки», «Три кота», «Четверо в кубе», «Дракоша Тоша» и «Летающие звери».
Сегодня
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:00
|ДК Белёва
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:50
|ДКЖкино
|12:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|12:10
|Стрела (Дубна)
|12:10
|Киреевский ГДК
|12:10
|ДК Белёва
|12:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
Завтра
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:00
|ДК Белёва
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:50
|ДКЖкино
|12:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|12:10
|Стрела (Дубна)
|12:10
|Киреевский ГДК
|12:10
|ДК Белёва
|12:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
Сегодня
|ДК Белёва
|
10:00
12:10
|ДКЖкино
|
10:50
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
12:10
|Киреевский ГДК
|
10:00
12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
|Стрела (Дубна)
|
10:00
12:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:00
12:10
Завтра
|ДК Белёва
|
10:00
12:10
|ДКЖкино
|
10:50
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
12:10
|Киреевский ГДК
|
10:00
12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
|Стрела (Дубна)
|
10:00
12:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:00
12:10