МУЛЬТ в кино. Выпуск №59. Приятные знакомства
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 30.09.2017
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
47 мин
Встречайте новых героев и самых-самых любимых героев! «МУЛЬТ в кино. Выпуск №59. Приятные знакомства» покажет свежие эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Четверо в кубе» и премьеру для самых маленьких — «Деревяшки».
Сегодня
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:35
|Киреевский ГДК
|12:35
|Стрела (Дубна)
|12:35
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|12:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|13:45
|ДКЖкино
Завтра
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|12:35
|Киреевский ГДК
|12:35
|Стрела (Дубна)
|12:35
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|12:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|13:45
|ДКЖкино
Сегодня
|ДКЖкино
|
13:45
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
12:35
|Киреевский ГДК
|
10:00
12:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
|Стрела (Дубна)
|
10:00
12:35
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:00
12:35
Завтра
|ДКЖкино
|
13:45
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
12:35
|Киреевский ГДК
|
10:00
12:35
|Стрела (Дубна)
|
10:00
12:35
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:00
12:35