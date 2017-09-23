Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 30.09.2017

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 47 мин

Встречайте новых героев и самых-самых любимых героев! «МУЛЬТ в кино. Выпуск №59. Приятные знакомства» покажет свежие эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Четверо в кубе» и премьеру для самых маленьких — «Деревяшки».