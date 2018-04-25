ММКФ-2018. Мехтуб. Любовь моя. Песнь первая
Страна:
Франция, Италия, 2017
Режиссер:
Абделатиф Кешиш
Актеры:
Шаин Бумедин, Салим Кешьюш, Офели Бо, Лу Люттио, Алексия Шардар, Афсиа Эрзи, Делинда Кешиш, Камел Саади, Хатика Карауи
Жанр:
комедия, мелодрама
Продолжительноcть:
175 мин
Портовый город на юге Франции, 1994 год. Лето. Молодой сценарист Амин приезжает домой из Парижа. Первым делом он навещает подругу детства и сразу же узнает, что та тайно спит с его кузеном, хотя у нее есть жених, который ушел в армию. Втроем они проводят время между пляжем и тунисским рестораном. Кузен для отвода глаз гуляет с каждой красивой девушкой, что встречается ему на пути. Амин тоже попадает в круговорот прекрасных женщин, правда, его больше интересует фотография и наблюдение за людьми со стороны.
Сегодня
|21:30
|ДКЖкино
Завтра
|21:35
|ДКЖкино
28 июля, суббота
|21:35
|ДКЖкино
29 июля, воскресенье
|21:35
|ДКЖкино
30 июля, понедельник
|21:30
|ДКЖкино
31 июля, вторник
|21:30
|ДКЖкино
1 августа, среда
|20:35
|ДКЖкино