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ММКФ-2018. Мехтуб. Любовь моя. Песнь первая

ММКФ-2018. Мехтуб. Любовь моя. Песнь первая

Страна:
Франция, Италия, 2017
 
Режиссер:
Абделатиф Кешиш
  
Актеры:
Шаин Бумедин, Салим Кешьюш, Офели Бо, Лу Люттио, Алексия Шардар, Афсиа Эрзи, Делинда Кешиш, Камел Саади, Хатика Карауи
  
Жанр:
комедия, мелодрама
  
Продолжительноcть:
175 мин
  

Портовый город на юге Франции, 1994 год. Лето. Молодой сценарист Амин приезжает домой из Парижа. Первым делом он навещает подругу детства и сразу же узнает, что та тайно спит с его кузеном, хотя у нее есть жених, который ушел в армию. Втроем они проводят время между пляжем и тунисским рестораном. Кузен для отвода глаз гуляет с каждой красивой девушкой, что встречается ему на пути. Амин тоже попадает в круговорот прекрасных женщин, правда, его больше интересует фотография и наблюдение за людьми со стороны.

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Сегодня
21:30 ДКЖкино
Завтра
21:35 ДКЖкино
28 июля, суббота
21:35 ДКЖкино
29 июля, воскресенье
21:35 ДКЖкино
30 июля, понедельник
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