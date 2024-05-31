Мистер и миссис Махи
Премьера:
31.05.2024
Режиссер:
Шаран Шарма
Актеры:
Раджкуммар Рао, Джанви Капур, Кумуд Мишра, Раджеш Шарма, Зарина Вахаб, Арпан Дас, Пурненду Бхаттачарья, Кундан Кумар, Химаншу Джайкар, Ямини Дас
Жанр:
Драматический, Спортивный
Продолжительноcть:
139 минут
Возрастные ограничения:
16+
Махендра и Махима, пара, которая поженилась по расчету, разделяют общую страсть к крикету. Фильм рассказывает о том, как Махендра, который когда-то был неудачливым местным игроком в крикет, обнаруживает в Махиме природный талант к игре в крикет и в конце концов начинает тренировать ее, чтобы она стала профессиональным игроком.