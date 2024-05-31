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Мистер и миссис Махи

Мистер и миссис Махи

Премьера:
31.05.2024
 
Режиссер:
Шаран Шарма
  
Актеры:
Раджкуммар Рао, Джанви Капур, Кумуд Мишра, Раджеш Шарма, Зарина Вахаб, Арпан Дас, Пурненду Бхаттачарья, Кундан Кумар, Химаншу Джайкар, Ямини Дас
  
Жанр:
Драматический, Спортивный
  
Продолжительноcть:
139 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Махендра и Махима, пара, которая поженилась по расчету, разделяют общую страсть к крикету. Фильм рассказывает о том, как Махендра, который когда-то был неудачливым местным игроком в крикет, обнаруживает в Махиме природный талант к игре в крикет и в конце концов начинает тренировать ее, чтобы она стала профессиональным игроком.

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