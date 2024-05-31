Мистер и миссис Махи

Премьера: 31.05.2024

Режиссер: Шаран Шарма

Актеры: Раджкуммар Рао, Джанви Капур, Кумуд Мишра, Раджеш Шарма, Зарина Вахаб, Арпан Дас, Пурненду Бхаттачарья, Кундан Кумар, Химаншу Джайкар, Ямини Дас

Жанр: Драматический, Спортивный

Продолжительноcть: 139 минут

Возрастные ограничения: 16+

Махендра и Махима, пара, которая поженилась по расчету, разделяют общую страсть к крикету. Фильм рассказывает о том, как Махендра, который когда-то был неудачливым местным игроком в крикет, обнаруживает в Махиме природный талант к игре в крикет и в конце концов начинает тренировать ее, чтобы она стала профессиональным игроком.