Мир принадлежит тебе
Страна:
Франция, 2018
Премьера:
в РФ 13.09.2018
Режиссер:
Ромен Гаврас
Актеры:
Карим Леклу, Изабель Аджани, Улайя Амамра, Венсан Кассель, Франсуа Дамиенс, Норберт Феррер, Хэ Юньпин, Филипп Катрин
Жанр:
комедия, криминал
Продолжительноcть:
100 мин
Криминальный талант он унаследовал от матери, изящно опустошающей лучшие бутики Парижа, и отца, который не так давно наводил шороху на всю Францию. Но на сыне природа явно отдохнула. Молодой человек мечтает о легальном бизнесе и спокойной жизни на Лазурном берегу с любимой девушкой. Правда, чтобы провернуть последнюю грандиозную аферу, ему все-таки придется обратиться за помощью к маме с папой…
Сегодня
|15:10
|Киносити
|18:25
|Союз (Алексин)
|19:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Киносити
|22:00
|Союз (Алексин)
|23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|15:10
|Киносити
|18:25
|Союз (Алексин)
|19:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Киносити
|22:00
|Союз (Алексин)
|23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 сентября, суббота
|15:10
|Киносити
|18:25
|Союз (Алексин)
|21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Киносити
|22:00
|Союз (Алексин)
|23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 сентября, воскресенье
|15:10
|Киносити
|18:25
|Союз (Алексин)
|21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Киносити
|22:00
|Союз (Алексин)
|23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 сентября, понедельник
|15:10
|Киносити
|18:25
|Союз (Алексин)
|21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Киносити
|22:00
|Союз (Алексин)
|23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 сентября, вторник
|15:10
|Киносити
|18:25
|Союз (Алексин)
|21:35
|Киносити
|22:00
|Союз (Алексин)
19 сентября, среда
|15:10
|Киносити
|18:25
|Союз (Алексин)
|21:35
|Киносити
|22:00
|Союз (Алексин)
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:50
|Киносити
|
15:10
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
23:40
|Союз (Алексин)
|
18:25
22:00
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:50
|Киносити
|
15:10
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
23:40
|Союз (Алексин)
|
18:25
22:00
15 сентября, суббота
|Киносити
|
15:10
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
23:40
|Союз (Алексин)
|
18:25
22:00
16 сентября, воскресенье
|Киносити
|
15:10
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
23:40
|Союз (Алексин)
|
18:25
22:00
17 сентября, понедельник
|Киносити
|
15:10
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
23:40
|Союз (Алексин)
|
18:25
22:00
18 сентября, вторник
|Киносити
|
15:10
21:35
|Союз (Алексин)
|
18:25
22:00
19 сентября, среда
|Киносити
|
15:10
21:35
|Союз (Алексин)
|
18:25
22:00