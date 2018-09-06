Мир принадлежит тебе

Страна: Франция, 2018

Премьера: в РФ 13.09.2018

Режиссер: Ромен Гаврас

Актеры: Карим Леклу, Изабель Аджани, Улайя Амамра, Венсан Кассель, Франсуа Дамиенс, Норберт Феррер, Хэ Юньпин, Филипп Катрин

Жанр: комедия, криминал

Продолжительноcть: 100 мин

Криминальный талант он унаследовал от матери, изящно опустошающей лучшие бутики Парижа, и отца, который не так давно наводил шороху на всю Францию. Но на сыне природа явно отдохнула. Молодой человек мечтает о легальном бизнесе и спокойной жизни на Лазурном берегу с любимой девушкой. Правда, чтобы провернуть последнюю грандиозную аферу, ему все-таки придется обратиться за помощью к маме с папой…