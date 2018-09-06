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Мир принадлежит тебе

Мир принадлежит тебе

Страна:
Франция, 2018
 
Премьера:
в РФ 13.09.2018
 
Режиссер:
Ромен Гаврас
  
Актеры:
Карим Леклу, Изабель Аджани, Улайя Амамра, Венсан Кассель, Франсуа Дамиенс, Норберт Феррер, Хэ Юньпин, Филипп Катрин
  
Жанр:
комедия, криминал
  
Продолжительноcть:
100 мин
  

Криминальный талант он унаследовал от матери, изящно опустошающей лучшие бутики Парижа, и отца, который не так давно наводил шороху на всю Францию. Но на сыне природа явно отдохнула. Молодой человек мечтает о легальном бизнесе и спокойной жизни на Лазурном берегу с любимой девушкой. Правда, чтобы провернуть последнюю грандиозную аферу, ему все-таки придется обратиться за помощью к маме с папой…

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Сегодня
15:10 Киносити
18:25 Союз (Алексин)
19:50 Иллизиум (Новомосковск)
21:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Киносити
22:00 Союз (Алексин)
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
15:10 Киносити
18:25 Союз (Алексин)
19:50 Иллизиум (Новомосковск)
21:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Киносити
22:00 Союз (Алексин)
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 сентября, суббота
15:10 Киносити
18:25 Союз (Алексин)
21:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Киносити
22:00 Союз (Алексин)
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 сентября, воскресенье
15:10 Киносити
18:25 Союз (Алексин)
21:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Киносити
22:00 Союз (Алексин)
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 сентября, понедельник
15:10 Киносити
18:25 Союз (Алексин)
21:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Киносити
22:00 Союз (Алексин)
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 сентября, вторник
15:10 Киносити
18:25 Союз (Алексин)
21:35 Киносити
22:00 Союз (Алексин)
19 сентября, среда
15:10 Киносити
18:25 Союз (Алексин)
21:35 Киносити
22:00 Союз (Алексин)
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