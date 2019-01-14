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Микротопия

Микротопия

В «Типографии» состоится показ документального фильма о портативных и гибких домах, с которыми человек может быть свободным, как улитка.

Фильм о портативных и гибких домах, с которыми человек может быть свободным, как улитка. Микродома упрощают жизнь, делают жилье более доступным. Тем более население планеты постоянно увеличивается и в далеком будущем микродом может быть единственным способом уместить на планете всех желающих.

В этом фильме архитекторы и обычные люди переосмысливают привычное жилье и предлагают свои удивительные проекты: дом на дереве, дом в надувной капсуле, дом в колесе, на тротуаре, на крыше, в лесу — оказывается, для жизни человеку нужно не так много пространства. Герои фильма так живут, у них есть для этого веские причины и они готовы поделиться своим опытом.


Авторы картины пытаются ответить на вопрос — это просто забавный эксперимент или дома будущего?

Вход свободный, взнос приветствуется.

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