Мектуб, моя любовь

Страна: Франция, Италия, 2017

Премьера: в РФ 26.07.2018

Режиссер: Абделатиф Кешиш

Актеры: Шаин Бумедин, Салим Кешьюш, Офели Бо, Лу Люттио, Алексия Шардар, Афсиа Эрзи, Делинда Кешиш, Камел Саади, Хатика Карауи

Жанр: мелодрама

Продолжительноcть: 175 мин

Сбор в России: $44 345,00

Рейтинг Кинопоиска: 7,14

Жаркое лето на юге Франции. Молодой сценарист Амин возвращается на время летних каникул домой, на побережье Лионского залива. Кузены, кузины, друзья, студентки из Ниццы — все здесь утоляют жажду, танцуют, купаются в море, сплетничают, ревнуют и занимаются любовью. Офелия любит Тони, но обручена с Клеманом. Шарлотта тоже любит Тони, Тони любит женщин, как и Селин, но Селин больше любит отвязные вечеринки. Вслед за этими безрассудными и разгоряченными телами Амин пускается на поиски любви, вдохновения, а если повезет — и судьбы.