Мектуб, моя любовь
Страна:
Франция, Италия, 2017
Премьера:
в РФ 26.07.2018
Режиссер:
Абделатиф Кешиш
Актеры:
Шаин Бумедин, Салим Кешьюш, Офели Бо, Лу Люттио, Алексия Шардар, Афсиа Эрзи, Делинда Кешиш, Камел Саади, Хатика Карауи
Жанр:
мелодрама
Продолжительноcть:
175 мин
Сбор в России:
$44 345,00
Рейтинг Кинопоиска:
7,14
Жаркое лето на юге Франции. Молодой сценарист Амин возвращается на время летних каникул домой, на побережье Лионского залива. Кузены, кузины, друзья, студентки из Ниццы — все здесь утоляют жажду, танцуют, купаются в море, сплетничают, ревнуют и занимаются любовью. Офелия любит Тони, но обручена с Клеманом. Шарлотта тоже любит Тони, Тони любит женщин, как и Селин, но Селин больше любит отвязные вечеринки. Вслед за этими безрассудными и разгоряченными телами Амин пускается на поиски любви, вдохновения, а если повезет — и судьбы.
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