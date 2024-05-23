Мечтатели
Страна:
Великобритания, Франция, Италия
Премьера:
23.05.2024
Режиссер:
Бернардо Бертолуччи
Актеры:
Майкл Питт, Ева Грин, Луи Гаррель, Робен Ренуччи, Жан-Пьер Кальфон, Валентен Мерле, Жан-Поль Бельмондо, Франсуа Трюффо, Анна Чанселлор, Жан-Пьер Лео, Флориан Кадью
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
110 минут
Возрастные ограничения:
18+
Рейтинг:
7.10
Париж, 1968 год. Демонстрации студентов, баррикады на улицах, в воздухе пахнет революцией, но у трех молодых людей своя реальность, свой мир — мир кино. Дни и ночи напролет они смотрят фильмы и не выходят из дома. Кино стало их жизнью. Сначала это просто увлечение, потом — сложная паутина психологических и сексуальных отношений. Между тем беспорядки на улицах Парижа достигают кульминации.