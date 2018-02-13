Махнем на Луну!

Страна: Перу, 2017

Премьера: в РФ 15.02.2018

Режиссер: Эдуардо Шульдт

Актеры: Омар Чапарро, Джессика Седиел, Кристиан де ла Фуэнте, Коко Легран, Франсиско Кольменеро

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 88 мин

Бюджет: $8 000 000,00

Злые инопланетяне задумали покорить нашу планету благодаря могущественному амулету, с помощью которого можно подчинить своей воле любое разумное существо. На Земле готовится спасательная операция. Но есть одна проблема. Выполнить миссию может только тот, чей интеллект очень мал и кто не подвержен действию амулета. Но где найти такого дурачка? Разве что послать в космос одного незадачливого кондора, живущего среди людей. Хоть он и портит девять дел из десяти, но сейчас, похоже, его «куриные мозги» окажутся как нельзя кстати.