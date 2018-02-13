Махнем на Луну!
Страна:
Перу, 2017
Премьера:
в РФ 15.02.2018
Режиссер:
Эдуардо Шульдт
Актеры:
Омар Чапарро, Джессика Седиел, Кристиан де ла Фуэнте, Коко Легран, Франсиско Кольменеро
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
88 мин
Бюджет:
$8 000 000,00
Злые инопланетяне задумали покорить нашу планету благодаря могущественному амулету, с помощью которого можно подчинить своей воле любое разумное существо. На Земле готовится спасательная операция. Но есть одна проблема. Выполнить миссию может только тот, чей интеллект очень мал и кто не подвержен действию амулета. Но где найти такого дурачка? Разве что послать в космос одного незадачливого кондора, живущего среди людей. Хоть он и портит девять дел из десяти, но сейчас, похоже, его «куриные мозги» окажутся как нельзя кстати.
Сегодня
|12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 февраля, воскресенье
|12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 февраля, понедельник
|12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 февраля, вторник
|12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 февраля, среда
|12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
18 февраля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
19 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
20 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
21 февраля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30