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Махнем на Луну!

Махнем на Луну!

Страна:
Перу, 2017
 
Премьера:
в РФ 15.02.2018
 
Режиссер:
Эдуардо Шульдт
  
Актеры:
Омар Чапарро, Джессика Седиел, Кристиан де ла Фуэнте, Коко Легран, Франсиско Кольменеро
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
88 мин
  
Бюджет:
$8 000 000,00
  

Злые инопланетяне задумали покорить нашу планету благодаря могущественному амулету, с помощью которого можно подчинить своей воле любое разумное существо. На Земле готовится спасательная операция. Но есть одна проблема. Выполнить миссию может только тот, чей интеллект очень мал и кто не подвержен действию амулета. Но где найти такого дурачка? Разве что послать в космос одного незадачливого кондора, живущего среди людей. Хоть он и портит девять дел из десяти, но сейчас, похоже, его «куриные мозги» окажутся как нельзя кстати.

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