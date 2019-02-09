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Мадонна: Рождение легенды

Мадонна: Рождение легенды

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 28.02.2019
 
Режиссер:
Гай Гуидо
  
Актеры:
Дениса Юхос, Оскар Павло, Джордан Ловенштейн
  
Жанр:
документальный, биографический
  
Продолжительноcть:
105 мин
  

Миллионы фанатов, критиков, последователей. Она неподражаема, она провоцирует и восхищает! Но в 1979 году в Нью-Йорке Мадонна Луиза Чикконе была никому не известной танцовщицей, решившей стать певицей. Так начался ее путь к оглушительной славе.

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