Мадонна: Рождение легенды
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 28.02.2019
Режиссер:
Гай Гуидо
Актеры:
Дениса Юхос, Оскар Павло, Джордан Ловенштейн
Жанр:
документальный, биографический
Продолжительноcть:
105 мин
Миллионы фанатов, критиков, последователей. Она неподражаема, она провоцирует и восхищает! Но в 1979 году в Нью-Йорке Мадонна Луиза Чикконе была никому не известной танцовщицей, решившей стать певицей. Так начался ее путь к оглушительной славе.
Сегодня
|17:30
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Завтра
|17:30
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2 марта, суббота
|17:30
|ДКЖ Кино
3 марта, воскресенье
|17:30
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4 марта, понедельник
|17:30
|ДКЖ Кино
5 марта, вторник
|17:30
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6 марта, среда
|17:30
|ДКЖ Кино