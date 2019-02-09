Мадонна: Рождение легенды

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 28.02.2019

Режиссер: Гай Гуидо

Актеры: Дениса Юхос, Оскар Павло, Джордан Ловенштейн

Жанр: документальный, биографический

Продолжительноcть: 105 мин

Миллионы фанатов, критиков, последователей. Она неподражаема, она провоцирует и восхищает! Но в 1979 году в Нью-Йорке Мадонна Луиза Чикконе была никому не известной танцовщицей, решившей стать певицей. Так начался ее путь к оглушительной славе.