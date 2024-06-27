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Любовь и песики

Любовь и песики

Премьера:
27.06.2024
 
Режиссер:
Тони Чань, Уинг Шья
  
Актеры:
Фэн Шаофэн, Гюльнезер Бекстияр, Джеки Ли, Бу Гуаньцзинь, Ду Юань, Джаспер Лю, Лю Цзиньшань, У Хаочэнь, Сюн Найцзинь, Яо Чи, Инь Сяотянь
  
Жанр:
Ромком
  
Продолжительноcть:
100 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Чего хотят женщины, мы уже знаем с легкой руки Голливуда. А чего хотят собаки? Того же, чего и мы, — счастья и любви. И об этом они расскажут нам сами, ведь в этом фильме мы понимаем все, о чем они говорят. К примеру, малыш терьер Бобби Би и красотка ши-тцу Дзё-Дзё безумно влюблены, но их хозяева даже не знакомы. Нужно непременно их свести, чтобы стать одной семьей! А как насчет бедного ветеринара и гламурной клиентки? Их тоже нужно подружить, дабы их питомцы были счастливы. Хитроумные песики сделают все, чтобы их хозяева были вместе!

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