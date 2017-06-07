Страна: СССР, 1987

Режиссер: Павел Арсенов

Актеры: Александр Гусев, Наталья Мурашкевич, Вячеслав Невинный, Борис Щербаков, Вячеслав Баранов, Светлана Харитонова, Игорь Ясулович, Виктор Павлов, Сергей Никоненко, Владимир Носик

Жанр: фантастика, семейный, фэнтези

Продолжительноcть: 77 мин

Сказочная история, произошедшая в 21 веке. Экипаж космического корабля обнаруживает в заброшенной инопланетной станции данные о доставленном на Землю много тысяч лет назад лиловом шаре, в котором находится вирус вражды. Этот вирус может привести к гибели людей. Героиня фильма — бесстрашная девочка Алиса на машине времени отправляется в эпоху легенд, чтобы найти и обезвредить лиловый шар.