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Куда ты пропала, Бернадетт?

Куда ты пропала, Бернадетт?

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 05.09.2019
 
Режиссер:
Ричард Линклейтер
  
Актеры:
Кейт Бланшетт, Кристен Уиг, Джуди Грир, Лоренс Фишберн, Тройэн Эвери Беллисарио, Билли Крудап, Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон, Джеймс Урбаняк, Клаудия Дурмит
  
Жанр:
комедия, драма
  
Продолжительноcть:
109 мин
  

 

Неудавшийся архитектор Бернадетт Фокс живет в ненавистном ей Сиэтле вместе с преуспевающим мужем и дочерью-подростком. Она готовится к семейному путешествию в Антарктиду, но когда планы рушатся, исчезает без вести. О судьбе Бернадетт пытается выяснить ее дочь, которая в итоге узнает много нового и безрадостного о её прошлом.

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