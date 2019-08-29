Куда ты пропала, Бернадетт?

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 05.09.2019

Режиссер: Ричард Линклейтер

Актеры: Кейт Бланшетт, Кристен Уиг, Джуди Грир, Лоренс Фишберн, Тройэн Эвери Беллисарио, Билли Крудап, Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон, Джеймс Урбаняк, Клаудия Дурмит

Жанр: комедия, драма

Продолжительноcть: 109 мин

Неудавшийся архитектор Бернадетт Фокс живет в ненавистном ей Сиэтле вместе с преуспевающим мужем и дочерью-подростком. Она готовится к семейному путешествию в Антарктиду, но когда планы рушатся, исчезает без вести. О судьбе Бернадетт пытается выяснить ее дочь, которая в итоге узнает много нового и безрадостного о её прошлом.