Куда ты пропала, Бернадетт?
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 05.09.2019
Режиссер:
Ричард Линклейтер
Актеры:
Кейт Бланшетт, Кристен Уиг, Джуди Грир, Лоренс Фишберн, Тройэн Эвери Беллисарио, Билли Крудап, Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон, Джеймс Урбаняк, Клаудия Дурмит
Жанр:
комедия, драма
Продолжительноcть:
109 мин
Неудавшийся архитектор Бернадетт Фокс живет в ненавистном ей Сиэтле вместе с преуспевающим мужем и дочерью-подростком. Она готовится к семейному путешествию в Антарктиду, но когда планы рушатся, исчезает без вести. О судьбе Бернадетт пытается выяснить ее дочь, которая в итоге узнает много нового и безрадостного о её прошлом.
Сегодня
|19:30
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Завтра
|19:30
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7 сентября, суббота
|19:30
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8 сентября, воскресенье
|19:30
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9 сентября, понедельник
|19:30
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10 сентября, вторник
|19:30
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11 сентября, среда
|19:30
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