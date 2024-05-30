Круиз. В поисках сокровищ

Премьера: 30.05.2024

Режиссер: Боб Вилберс

Актеры: Яйла Врум, Ваут Виссер, Сара Хронис, Эдвин Йонкер, Ферди Стофмел, Юват Вестендорп, Сес Гел, Люк ван дер Бом, Элли Люст, Класье Мейер

Жанр: Приключение

Продолжительноcть: 65 минут

Возрастные ограничения: 6+

Добро пожаловать на борт, наш лайнер отправляется в морской круиз! Поспешите, но будьте внимательны и следите за ценными вещами, ведь ходят слухи, что на корабле промышляют воришки. Они похищают сокровища у пассажира и уверены, что поймать их никому не по силам. Когда на борт поднимается одна веселая семейка, становится жарко: находчивые брат и сестра выводят мошенников на чистую воду! Начинается захватывающая игра в кошки-мышки в лучших традициях «Один дома» на сей раз на огромном круизном лайнере.