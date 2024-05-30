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Круиз. В поисках сокровищ

Круиз. В поисках сокровищ

Премьера:
30.05.2024
 
Режиссер:
Боб Вилберс
  
Актеры:
Яйла Врум, Ваут Виссер, Сара Хронис, Эдвин Йонкер, Ферди Стофмел, Юват Вестендорп, Сес Гел, Люк ван дер Бом, Элли Люст, Класье Мейер
  
Жанр:
Приключение
  
Продолжительноcть:
65 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Добро пожаловать на борт, наш лайнер отправляется в морской круиз! Поспешите, но будьте внимательны и следите за ценными вещами, ведь ходят слухи, что на корабле промышляют воришки. Они похищают сокровища у пассажира и уверены, что поймать их никому не по силам. Когда на борт поднимается одна веселая семейка, становится жарко: находчивые брат и сестра выводят мошенников на чистую воду! Начинается захватывающая игра в кошки-мышки в лучших традициях «Один дома» на сей раз на огромном круизном лайнере.

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