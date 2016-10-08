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Команда мечты

Команда мечты

Страна:
Франция, 2016
 
Режиссер:
Тома Соррио
  
Актеры:
Жерар Депардье, Меди Садун, Шанталь Лоби, Патрик Тимси, Барбара Кабрита, Ивонн Граделе, Тео Фернандез, Жан Делл, Бланш Гардин, Дэмиен Фердель
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

У него было все — многообещающая карьера, место среди лучших футбольных игроков мира, многомиллионные контракты, слава. Пока глупая травма не отправила его в запас. Теперь придется возвращаться к истокам — ехать к отцу в деревню и тренировать футбольную команду новичков. Выдержит ли это испытание герой? А может, это лучший способ найти любовь и признание?

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