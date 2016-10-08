Команда мечты

Страна: Франция, 2016

Режиссер: Тома Соррио

Актеры: Жерар Депардье, Меди Садун, Шанталь Лоби, Патрик Тимси, Барбара Кабрита, Ивонн Граделе, Тео Фернандез, Жан Делл, Бланш Гардин, Дэмиен Фердель

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 95 мин

У него было все — многообещающая карьера, место среди лучших футбольных игроков мира, многомиллионные контракты, слава. Пока глупая травма не отправила его в запас. Теперь придется возвращаться к истокам — ехать к отцу в деревню и тренировать футбольную команду новичков. Выдержит ли это испытание герой? А может, это лучший способ найти любовь и признание?