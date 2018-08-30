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Клуб «Школа»

Клуб «Школа»

Страна:
Канада, США, 2017
 
Премьера:
в РФ 06.09.2018
 
Режиссер:
Кайл Райдаут
  
Актеры:
Джуди Грир, Дэниэл Доэни, Шиван Уильямс, Расселл Питерс, Грейс Пак, Эндрю МакНи, Алекс Бармия, Эндрю Херр, Эва Дэй, Джош Эпштейн
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
86 мин
  

История взросления одаренного Лиама, внезапно окунувшегося в жизнь обыкновенной средней школы, где его ждут уроки по основам сексуальной жизни и дебоширства.

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