Клуб «Школа»
Страна:
Канада, США, 2017
Премьера:
в РФ 06.09.2018
Режиссер:
Кайл Райдаут
Актеры:
Джуди Грир, Дэниэл Доэни, Шиван Уильямс, Расселл Питерс, Грейс Пак, Эндрю МакНи, Алекс Бармия, Эндрю Херр, Эва Дэй, Джош Эпштейн
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
86 мин
История взросления одаренного Лиама, внезапно окунувшегося в жизнь обыкновенной средней школы, где его ждут уроки по основам сексуальной жизни и дебоширства.
Сегодня
|20:05
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Завтра
|20:05
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8 сентября, суббота
|20:05
|ДКЖкино
9 сентября, воскресенье
|20:05
|ДКЖкино
10 сентября, понедельник
|20:05
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11 сентября, вторник
|20:05
|ДКЖкино
12 сентября, среда
|20:40
|ДКЖкино