Клуб «Школа»

Страна: Канада, США, 2017

Премьера: в РФ 06.09.2018

Режиссер: Кайл Райдаут

Актеры: Джуди Грир, Дэниэл Доэни, Шиван Уильямс, Расселл Питерс, Грейс Пак, Эндрю МакНи, Алекс Бармия, Эндрю Херр, Эва Дэй, Джош Эпштейн

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 86 мин

История взросления одаренного Лиама, внезапно окунувшегося в жизнь обыкновенной средней школы, где его ждут уроки по основам сексуальной жизни и дебоширства.