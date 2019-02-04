Клаустрофобы

Страна: США, ЮАР, 2019

Премьера: в РФ 07.02.2019

Режиссер: Адам Робител

Актеры: Дебора Энн Уолл, Тайлер Лабин, Тейлор Расселл, Ник Додани, Логан Миллер, Йорик ван Вагенинген, Джей Эллис, Джессика Саттон, Адам Робител

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 100 мин

Бюджет: $10 000 000,00

Рейтинг Кинопоиска: 6,68

Получив от таинственной организации приглашение сыграть в квест, победитель которого получит солидную сумму, шестеро незнакомых между собой людей решают попытать удачу. Но совсем скоро им становится понятно, что их выбрали для игры не случайно, задания не такие безобидные, и им грозит вполне реальная опасность, а ставка в игре — их собственные жизни.