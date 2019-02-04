Клаустрофобы
Страна:
США, ЮАР, 2019
Премьера:
в РФ 07.02.2019
Режиссер:
Адам Робител
Актеры:
Дебора Энн Уолл, Тайлер Лабин, Тейлор Расселл, Ник Додани, Логан Миллер, Йорик ван Вагенинген, Джей Эллис, Джессика Саттон, Адам Робител
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
100 мин
Бюджет:
$10 000 000,00
Рейтинг Кинопоиска:
6,68
Получив от таинственной организации приглашение сыграть в квест, победитель которого получит солидную сумму, шестеро незнакомых между собой людей решают попытать удачу. Но совсем скоро им становится понятно, что их выбрали для игры не случайно, задания не такие безобидные, и им грозит вполне реальная опасность, а ставка в игре — их собственные жизни.
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