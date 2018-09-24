Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 04.10.2018

Режиссер: Александр Горчилин

Актеры: Филипп Авдеев, Александр Кузнецов, Арина Шевцова, Савва Савельев, Александра Ребенок, Роза Хаируллина, Дмитрий Куличков, Елена Морозова, Алексей Агранович, Софья Синицына

Жанр: драма

Продолжительноcть: 98 мин

Саша и Петя живут безбашенной жизнью музыкантов современной техно-Москвы: громкие вечеринки, взлеты и падения и колесо нестабильных отношений с окружающими и собой. Они — поколение двадцатилетних, которые часто слышали слова «любовь», «семья» и «возможности», но хорошо усвоили лишь чувство разъедающего изнутри одиночества. В их жизни происходит событие, которое заставляет обоих честно взглянуть на себя.