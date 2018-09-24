Кислота
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 04.10.2018
Режиссер:
Александр Горчилин
Актеры:
Филипп Авдеев, Александр Кузнецов, Арина Шевцова, Савва Савельев, Александра Ребенок, Роза Хаируллина, Дмитрий Куличков, Елена Морозова, Алексей Агранович, Софья Синицына
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
98 мин
Саша и Петя живут безбашенной жизнью музыкантов современной техно-Москвы: громкие вечеринки, взлеты и падения и колесо нестабильных отношений с окружающими и собой. Они — поколение двадцатилетних, которые часто слышали слова «любовь», «семья» и «возможности», но хорошо усвоили лишь чувство разъедающего изнутри одиночества. В их жизни происходит событие, которое заставляет обоих честно взглянуть на себя.