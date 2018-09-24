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Кислота

Кислота

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 04.10.2018
 
Режиссер:
Александр Горчилин
  
Актеры:
Филипп Авдеев, Александр Кузнецов, Арина Шевцова, Савва Савельев, Александра Ребенок, Роза Хаируллина, Дмитрий Куличков, Елена Морозова, Алексей Агранович, Софья Синицына
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
98 мин
  

Саша и Петя живут безбашенной жизнью музыкантов современной техно-Москвы: громкие вечеринки, взлеты и падения и колесо нестабильных отношений с окружающими и собой. Они — поколение двадцатилетних, которые часто слышали слова «любовь», «семья» и «возможности», но хорошо усвоили лишь чувство разъедающего изнутри одиночества. В их жизни происходит событие, которое заставляет обоих честно взглянуть на себя.

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Сегодня
14:50 ДКЖкино
20:15 ДКЖкино
Завтра
14:50 ДКЖкино
20:15 ДКЖкино
6 октября, суббота
14:50 ДКЖкино
20:15 ДКЖкино
7 октября, воскресенье
14:50 ДКЖкино
20:15 ДКЖкино
8 октября, понедельник
14:50 ДКЖкино
20:15 ДКЖкино
9 октября, вторник
14:50 ДКЖкино
20:15 ДКЖкино
10 октября, среда
14:50 ДКЖкино
20:15 ДКЖкино
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