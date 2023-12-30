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Каменщик

Каменщик

Страна:
США
 
Премьера:
04.01.2024
 
Режиссер:
Ренни Харлин
  
Актеры:
Аарон Экхарт, Нина Добрев, Клифтон Коллинз-мл., Тим Блейк Нельсон, Илфенеш Хадера, Оливер Тревена, Акис Сакеллариу, Ори Пфеффер, Лили Рич, Константин Адаев, Закари Уиллис, Дэвид Кеннеди, Вероника Феррес, Джоанна Харлин
  
Жанр:
Боевик, Триллер
  
Продолжительноcть:
111 минута
  

Таких, как он, уже не делают… Стив Уэйл по прозвищу «Каменщик» (Аарон Экхарт) — один из лучших агентов ЦРУ, оставивший службу в прошлом. Но когда его старый знакомый организовывает серию убийств с целью подставить Управление, властям приходится вернуть Стива в игру. Теперь вместе с заносчивой напарницей Кейт (Нина Добрев) они должны остановить опаснейшего противника, пока под угрозой не оказался весь мировой порядок.

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