Страна: США

Премьера: 04.01.2024

Режиссер: Ренни Харлин

Актеры: Аарон Экхарт, Нина Добрев, Клифтон Коллинз-мл., Тим Блейк Нельсон, Илфенеш Хадера, Оливер Тревена, Акис Сакеллариу, Ори Пфеффер, Лили Рич, Константин Адаев, Закари Уиллис, Дэвид Кеннеди, Вероника Феррес, Джоанна Харлин

Жанр: Боевик, Триллер

Продолжительноcть: 111 минута

Таких, как он, уже не делают… Стив Уэйл по прозвищу «Каменщик» (Аарон Экхарт) — один из лучших агентов ЦРУ, оставивший службу в прошлом. Но когда его старый знакомый организовывает серию убийств с целью подставить Управление, властям приходится вернуть Стива в игру. Теперь вместе с заносчивой напарницей Кейт (Нина Добрев) они должны остановить опаснейшего противника, пока под угрозой не оказался весь мировой порядок.