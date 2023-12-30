Каменщик
Страна:
США
Премьера:
04.01.2024
Режиссер:
Ренни Харлин
Актеры:
Аарон Экхарт, Нина Добрев, Клифтон Коллинз-мл., Тим Блейк Нельсон, Илфенеш Хадера, Оливер Тревена, Акис Сакеллариу, Ори Пфеффер, Лили Рич, Константин Адаев, Закари Уиллис, Дэвид Кеннеди, Вероника Феррес, Джоанна Харлин
Жанр:
Боевик, Триллер
Продолжительноcть:
111 минута
Таких, как он, уже не делают… Стив Уэйл по прозвищу «Каменщик» (Аарон Экхарт) — один из лучших агентов ЦРУ, оставивший службу в прошлом. Но когда его старый знакомый организовывает серию убийств с целью подставить Управление, властям приходится вернуть Стива в игру. Теперь вместе с заносчивой напарницей Кейт (Нина Добрев) они должны остановить опаснейшего противника, пока под угрозой не оказался весь мировой порядок.
6 января, суббота
|
20:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
|Люксор Тула
7 января, воскресенье
|
20:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
|Люксор Тула
8 января, понедельник
|
20:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
|Люксор Тула
9 января, вторник
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 января, среда
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 января, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:10
|Люксор Тула
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
7 января, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:10
|Люксор Тула
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
8 января, понедельник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:10
|Люксор Тула
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
9 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
10 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
2 декабря - 10 января 2023
7 декабря - 4 января 2023
28 декабря - 10 января 2023
9 декабря - 10 января 2023
4 мая - 13 января 2023
26 декабря - 5 января 2023