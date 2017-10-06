Как Витька Чеснок вез Леху штыря в дом инвалидов

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 11.10.2017

Режиссер: Александр Хант

Актеры: Алексей Серебряков, Евгений Ткачук, Ольга Лапшина, Алина Насибуллина, Георгий Кудренко, Роман Шаляпин, Александра Велескевич

Жанр: драма, криминал

Продолжительноcть: 90 мин

Картина расскажет о 27-летнем Витьке Чесноке, парне с детдомовским прошлым, который мечтает сбежать от «мешающих» ему жить жены и сына. Недолюбленный в детстве и очерствевший сердцем Витька Чеснок встречает своего отца-уголовника, а теперь еще и калеку. Витька решает отвезти отца в дом инвалидов, не подозревая, какие приключения и опасности ждут их по дороге.