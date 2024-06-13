Игра королевы

Премьера: 13.06.2024

Режиссер: Карим Айноз

Актеры: Алисия Викандер, Джуд Лоу, Эдди Марсан, Сэм Райли, Миа Триплтон, Брайони Ханна, Пол Тинто, Эрин Доэрти, Руби Бентолл, Саймон Расселл Бил, Амр Вакед, Пэтси Ферран, Анна Моун

Жанр: Исторический, Драматический

Продолжительноcть: 120 минут

Возрастные ограничения: 18+

Англия эпохи Тюдоров. Страной правит Генрих VIII, известный своей жестокостью даже к женам, две из которых были обезглавлены. Екатерина Парр, аристократка выдающегося ума и сильного характера, становится уже шестой его женой и осознает риск своего положения. Съедаемый паранойей Генрих везде видит предателей и врагов, а в сердце Екатерины зреет запретная страсть. Сможет ли она победить в этой опасной игре, когда на кону стоит не только престол, но и жизнь?