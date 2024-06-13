Игра королевы
Премьера:
13.06.2024
Режиссер:
Карим Айноз
Актеры:
Алисия Викандер, Джуд Лоу, Эдди Марсан, Сэм Райли, Миа Триплтон, Брайони Ханна, Пол Тинто, Эрин Доэрти, Руби Бентолл, Саймон Расселл Бил, Амр Вакед, Пэтси Ферран, Анна Моун
Жанр:
Исторический, Драматический
Продолжительноcть:
120 минут
Возрастные ограничения:
18+
Англия эпохи Тюдоров. Страной правит Генрих VIII, известный своей жестокостью даже к женам, две из которых были обезглавлены. Екатерина Парр, аристократка выдающегося ума и сильного характера, становится уже шестой его женой и осознает риск своего положения. Съедаемый паранойей Генрих везде видит предателей и врагов, а в сердце Екатерины зреет запретная страсть. Сможет ли она победить в этой опасной игре, когда на кону стоит не только престол, но и жизнь?
Завтра
|
12:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:40
|Люксор Тула
|
19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:30
|Синема Стар
|
20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Люксор Тула
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 июня, пятница
|
12:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:40
|Люксор Тула
|
19:30
|Синема Стар
|
19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Люксор Тула
15 июня, суббота
|
15:40
|Люксор Тула
|
19:30
|Синема Стар
|
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Люксор Тула
16 июня, воскресенье
|
15:40
|Люксор Тула
|
19:30
|Синема Стар
|
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Люксор Тула
17 июня, понедельник
|
19:30
|Синема Стар
|
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 июня, вторник
|
19:30
|Синема Стар
|
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 июня, среда
|
19:30
|Синема Стар
|
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:50
19:30
|Люксор Тула
|
15:40
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:05
20:10
23:45
|Синема Стар
|
19:30
14 июня, пятница
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:50
19:30
|Люксор Тула
|
15:40
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
|Синема Стар
|
19:30
15 июня, суббота
|Люксор Тула
|
15:40
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:10
|Синема Стар
|
19:30
16 июня, воскресенье
|Люксор Тула
|
15:40
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:10
|Синема Стар
|
19:30
17 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:10
|Синема Стар
|
19:30
18 июня, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:10
|Синема Стар
|
19:30
19 июня, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:10
|Синема Стар
|
19:30
4 - 16 июня
1 - 15 июня
12 - 19 июня
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