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Игра королевы

Игра королевы

Премьера:
13.06.2024
 
Режиссер:
Карим Айноз
  
Актеры:
Алисия Викандер, Джуд Лоу, Эдди Марсан, Сэм Райли, Миа Триплтон, Брайони Ханна, Пол Тинто, Эрин Доэрти, Руби Бентолл, Саймон Расселл Бил, Амр Вакед, Пэтси Ферран, Анна Моун
  
Жанр:
Исторический, Драматический
  
Продолжительноcть:
120 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Англия эпохи Тюдоров. Страной правит Генрих VIII, известный своей жестокостью даже к женам, две из которых были обезглавлены. Екатерина Парр, аристократка выдающегося ума и сильного характера, становится уже шестой его женой и осознает риск своего положения. Съедаемый паранойей Генрих везде видит предателей и врагов, а в сердце Екатерины зреет запретная страсть. Сможет ли она победить в этой опасной игре, когда на кону стоит не только престол, но и жизнь?

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