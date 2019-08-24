Игра Ганнибала

Страна: Канада, США, 2018

Премьера: в РФ 29.08.2019

Режиссер: Дэвид Рэймонд

Актеры: Александра Даддарио, Генри Кавилл, Минка Келли, Стэнли Туччи, Нэйтан Филлион, Сара Томпсон, Бен Кингсли, Элиана Джонс, Брендан Флетчер, Эмма Тремблей

Жанр: триллер, экшен

Продолжительноcть: 98 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,62

Детектив Маршалл арестовывает обвиняемого в похищениях и убийствах девушек Саймона. Он страдает диссоциативным расстройством: в нем уживается несколько личностей, и одна из них — личность Ганнибала Лектора. Но после его ареста преступления продолжаются, и все подозрения падают на находящегося в тюрьме Саймона. Создается ощущение, что выдуманные им личности реально существуют и ведут с детективами и жертвами собственную игру…