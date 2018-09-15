Храброе сердце. Заговор в королевстве
Страна:
Германия, 2017
Премьера:
в РФ 20.09.2018
Режиссер:
Томас Боденштайн
Актеры:
Том Герхардт, Йелла Хаазе, Кристоф Мария Хербст, Детлеф Редингер, Дастин Земмельрогге
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
87 мин
В королевстве Металломии финансовый кризис. Из-за отсутствия денег в казне королю приходится распустить армию, и власть в королевстве захватывает шеф полиции. Рыцарь Расти должен осуществить мечту своего отца и стать защитником королевства. Вместе с друзьями, придворной дамой Бо и Дракошей, его ждут веселые, опасные и захватывающие приключения.
Сегодня
|10:00
|Союз (Алексин)
|13:30
|Союз (Алексин)
Завтра
|10:00
|Союз (Алексин)
|13:30
|Союз (Алексин)
22 сентября, суббота
|10:00
|Союз (Алексин)
|13:30
|Союз (Алексин)
23 сентября, воскресенье
|10:00
|Союз (Алексин)
|13:30
|Союз (Алексин)
24 сентября, понедельник
|10:00
|Союз (Алексин)
|13:30
|Союз (Алексин)
25 сентября, вторник
|10:00
|Союз (Алексин)
|13:30
|Союз (Алексин)
26 сентября, среда
|10:00
|Союз (Алексин)
|13:30
|Союз (Алексин)
Сегодня
|Союз (Алексин)
|
10:00
13:30
Завтра
|Союз (Алексин)
|
10:00
13:30
22 сентября, суббота
|Союз (Алексин)
|
10:00
13:30
23 сентября, воскресенье
|Союз (Алексин)
|
10:00
13:30
24 сентября, понедельник
|Союз (Алексин)
|
10:00
13:30
25 сентября, вторник
|Союз (Алексин)
|
10:00
13:30
26 сентября, среда
|Союз (Алексин)
|
10:00
13:30