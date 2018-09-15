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Храброе сердце. Заговор в королевстве

Храброе сердце. Заговор в королевстве

Страна:
Германия, 2017
 
Премьера:
в РФ 20.09.2018
 
Режиссер:
Томас Боденштайн
  
Актеры:
Том Герхардт, Йелла Хаазе, Кристоф Мария Хербст, Детлеф Редингер, Дастин Земмельрогге
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
87 мин
  

В королевстве Металломии финансовый кризис. Из-за отсутствия денег в казне королю приходится распустить армию, и власть в королевстве захватывает шеф полиции. Рыцарь Расти должен осуществить мечту своего отца и стать защитником королевства. Вместе с друзьями, придворной дамой Бо и Дракошей, его ждут веселые, опасные и захватывающие приключения.

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Сегодня
10:00 Союз (Алексин)
13:30 Союз (Алексин)
Завтра
10:00 Союз (Алексин)
13:30 Союз (Алексин)
22 сентября, суббота
10:00 Союз (Алексин)
13:30 Союз (Алексин)
23 сентября, воскресенье
10:00 Союз (Алексин)
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24 сентября, понедельник
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