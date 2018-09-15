Храброе сердце. Заговор в королевстве

Страна: Германия, 2017

Премьера: в РФ 20.09.2018

Режиссер: Томас Боденштайн

Актеры: Том Герхардт, Йелла Хаазе, Кристоф Мария Хербст, Детлеф Редингер, Дастин Земмельрогге

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 87 мин

В королевстве Металломии финансовый кризис. Из-за отсутствия денег в казне королю приходится распустить армию, и власть в королевстве захватывает шеф полиции. Рыцарь Расти должен осуществить мечту своего отца и стать защитником королевства. Вместе с друзьями, придворной дамой Бо и Дракошей, его ждут веселые, опасные и захватывающие приключения.