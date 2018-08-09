Горные огни

Страна: Россия, Испания, США, 2016

Премьера: в РФ 16.08.2018

Режиссер: Томас Данн

Актеры: Эрика Дашер, Эмма Дюмон, Иванна Сахно, Кайл Джонс, Джин Фарбер, Коста Ронин, Сэм Хэмилл, Мэйсон Д. Дэвис, Алексей Воробьев, Марк Борковски

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 98 мин

Группа студентов американского ВУЗа приезжает в горную алтайскую деревушку, навестить родственников своей бывшей одногруппницы Карины — девушки, родом из этих мест, убитой в Америке при загадочных обстоятельствах. Брат Карины оказывается местным шаманом. После радушного приема он предлагает друзьям принять участие в ритуале примирения, чтобы символически выпустить дух Карины на небеса. Но что-то идет не так, и вместо доброго духа Карины друзья высвобождают злой дух — Курюм. Он начинает вселяться то в одного, то в другого героя, заставляя их безжалостно убивать друг друга. Причина этому могла быть только одна — убийца Карины присутствовал на церемонии. Чтобы выжить, друзья должны вычислить, кто из них виновен в смерти девушки.