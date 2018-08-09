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Горные огни

Горные огни

Страна:
Россия, Испания, США, 2016
 
Премьера:
в РФ 16.08.2018
 
Режиссер:
Томас Данн
  
Актеры:
Эрика Дашер, Эмма Дюмон, Иванна Сахно, Кайл Джонс, Джин Фарбер, Коста Ронин, Сэм Хэмилл, Мэйсон Д. Дэвис, Алексей Воробьев, Марк Борковски
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
98 мин
  

Группа студентов американского ВУЗа приезжает в горную алтайскую деревушку, навестить родственников своей бывшей одногруппницы Карины — девушки, родом из этих мест, убитой в Америке при загадочных обстоятельствах. Брат Карины оказывается местным шаманом. После радушного приема он предлагает друзьям принять участие в ритуале примирения, чтобы символически выпустить дух Карины на небеса. Но что-то идет не так, и вместо доброго духа Карины друзья высвобождают злой дух — Курюм. Он начинает вселяться то в одного, то в другого героя, заставляя их безжалостно убивать друг друга. Причина этому могла быть только одна — убийца Карины присутствовал на церемонии. Чтобы выжить, друзья должны вычислить, кто из них виновен в смерти девушки.

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