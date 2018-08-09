Горные огни
Группа студентов американского ВУЗа приезжает в горную алтайскую деревушку, навестить родственников своей бывшей одногруппницы Карины — девушки, родом из этих мест, убитой в Америке при загадочных обстоятельствах. Брат Карины оказывается местным шаманом. После радушного приема он предлагает друзьям принять участие в ритуале примирения, чтобы символически выпустить дух Карины на небеса. Но что-то идет не так, и вместо доброго духа Карины друзья высвобождают злой дух — Курюм. Он начинает вселяться то в одного, то в другого героя, заставляя их безжалостно убивать друг друга. Причина этому могла быть только одна — убийца Карины присутствовал на церемонии. Чтобы выжить, друзья должны вычислить, кто из них виновен в смерти девушки.
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