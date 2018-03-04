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Горе-творец

Горе-творец

Страна:
США, 2017
 
Режиссер:
Джеймс Франко
  
Актеры:
Джеймс Франко, Дэйв Франко, Зои Дойч, Элисон Бри, Кристен Белл, Джош Хатчерсон, Лиззи Каплан, Зак Эфрон, Меган Маллалли, Брайан Крэнстон
  
Жанр:
биографический, комедия
  
Продолжительноcть:
104 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,85
          
 

История о создании фильма «Комната» (2003), широко известного как эталон бездарного кино. Грэг мечтает стать актёром и ходит на курсы актёрского мастерства — именно там он знакомится с харизматичным и странноватым персонажем по имени Томми Вайсо. Объединённые страстным желанием делать своё кино, друзья перебираются в Лос-Анджелес в надежде покорить Голливуд. Там и начнётся их дикий и странный путь к созданию фильма «Комната», культовой диковинки, заслужившей много лет спустя славу одного из худших фильмов в истории человечества.

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