Горе-творец

Страна: США, 2017

Режиссер: Джеймс Франко

Актеры: Джеймс Франко, Дэйв Франко, Зои Дойч, Элисон Бри, Кристен Белл, Джош Хатчерсон, Лиззи Каплан, Зак Эфрон, Меган Маллалли, Брайан Крэнстон

Жанр: биографический, комедия

Продолжительноcть: 104 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,85

История о создании фильма «Комната» (2003), широко известного как эталон бездарного кино. Грэг мечтает стать актёром и ходит на курсы актёрского мастерства — именно там он знакомится с харизматичным и странноватым персонажем по имени Томми Вайсо. Объединённые страстным желанием делать своё кино, друзья перебираются в Лос-Анджелес в надежде покорить Голливуд. Там и начнётся их дикий и странный путь к созданию фильма «Комната», культовой диковинки, заслужившей много лет спустя славу одного из худших фильмов в истории человечества.