Голова-ластик

Страна: США, 1977

Режиссер: Дэвид Линч

Актеры: Джек Нэнс, Шарлотта Стюарт, Аллен Джозеф, Джинн Бейтс, Джудит Анна Робертс

Жанр: фантастика, ужасы

Продолжительноcть: 89 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,36

Несчастный и угрюмый мужчина по имени Генри Спенсер живет в промышленном городке, состоящем из дыма, шума и теней. Девушка по имени Мэри сообщает Генри, что совсем скоро он станет отцом. Как всякий порядочный человек, Генри женится на матери своего ребенка и берет на себя опеку над малышом. Однако, когда он впервые видит младенца, то замечает, что он больше похож на закутанного в пеленки головастика. Вскоре Мэри исчезает и Генри остается один на один со странным и пугающим ребенком.