Голова-ластик
Страна:
США, 1977
Режиссер:
Дэвид Линч
Актеры:
Джек Нэнс, Шарлотта Стюарт, Аллен Джозеф, Джинн Бейтс, Джудит Анна Робертс
Жанр:
фантастика, ужасы
Продолжительноcть:
89 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,36
Несчастный и угрюмый мужчина по имени Генри Спенсер живет в промышленном городке, состоящем из дыма, шума и теней. Девушка по имени Мэри сообщает Генри, что совсем скоро он станет отцом. Как всякий порядочный человек, Генри женится на матери своего ребенка и берет на себя опеку над малышом. Однако, когда он впервые видит младенца, то замечает, что он больше похож на закутанного в пеленки головастика. Вскоре Мэри исчезает и Генри остается один на один со странным и пугающим ребенком.
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Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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20:00