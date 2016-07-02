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Форрест Гамп

Форрест Гамп

Страна:
США, 1994
 
Режиссер:
Роберт Земекис
  
Актеры:
Том Хэнкс, Робин Райт, Гэри Синиз, Майкелти Уильямсон, Салли Филд, Ребекка Уильямс, Майкл Коннер Хэмпфри, Хэйли Джоэл Осмент
  
Жанр:
драма, мелодрама
  
Продолжительноcть:
142 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
8,93
          
 

От лица главного героя — Форреста Гампа, слабоумного безобидного человека с благородным и открытым сердцем, — рассказывается история его необыкновенной жизни. Фантастическим образом превращается он в известного футболиста, героя войны, преуспевающего бизнесмена. Он становится миллиардером, но остается таким же бесхитростным, глупым и добрым. Форреста ждет постоянный успех во всем, а он любит девочку, с которой дружил в детстве, но взаимность приходит слишком поздно. «Форрест Гамп» — эпохальная драма о рядовом и одновременно удивительном американце, а также об Америке второй половины XX века — ее мифологии и трагикомизме, которые олицетворяет главный герой в исполнении Тома Хэнкса. Картина стала кассовым хитом и получила шесть «Оскаров», включая награды в категориях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая режиссура».

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