Страна: США, 1994

Режиссер: Роберт Земекис

Актеры: Том Хэнкс, Робин Райт, Гэри Синиз, Майкелти Уильямсон, Салли Филд, Ребекка Уильямс, Майкл Коннер Хэмпфри, Хэйли Джоэл Осмент

Жанр: драма, мелодрама

Продолжительноcть: 142 мин

Рейтинг Кинопоиска: 8,93

От лица главного героя — Форреста Гампа, слабоумного безобидного человека с благородным и открытым сердцем, — рассказывается история его необыкновенной жизни. Фантастическим образом превращается он в известного футболиста, героя войны, преуспевающего бизнесмена. Он становится миллиардером, но остается таким же бесхитростным, глупым и добрым. Форреста ждет постоянный успех во всем, а он любит девочку, с которой дружил в детстве, но взаимность приходит слишком поздно. «Форрест Гамп» — эпохальная драма о рядовом и одновременно удивительном американце, а также об Америке второй половины XX века — ее мифологии и трагикомизме, которые олицетворяет главный герой в исполнении Тома Хэнкса. Картина стала кассовым хитом и получила шесть «Оскаров», включая награды в категориях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая режиссура».