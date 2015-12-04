Страна: Италия, 2015

Премьера: в РФ 11.12.2015

Режиссер: Артуро Галансино, Антонио Натали

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Жанр: документальный

Продолжительноcть: 90 мин

Эксклюзивная возможность отправиться в путешествие по жемчужине Италии, великолепной Флоренции, в самом сердце которой расположился роскошный старинный дворец — Галерея Уффици. Рассказчик — Михаил Пиотровский, Генеральный директор Государственного Эрмитажа. «Флоренция и Галерея Уффици 3D» — это неповторимый кинотур по городу, который когда-то был колыбелью, а сейчас является главным музеем Ренессанса. Невероятные съемки с применением передовых технологий 3D и 4K, с захватывающими дух ракурсами, многоуровневыми панорамами и новейшими технологиями объемного изображения позволят зрителю ощутить абсолютный и уникальный эффект погружения в великолепие Флоренции; позволят вам слушать и созерцать, чувствовать и наслаждаться самым выдающимся и знаменитым сосредоточием гениальных творений в истории искусств. Исследуйте и открывайте Флоренцию, дышащую своим великим контрастным прошлым, обрамленную в пышность архитектуры Эпохи Возрождения. Этот поразительный город, который и сам по себе может по праву называться музеем под открытым небом, стал альма-матер для легендарных творцов — Микеланджело, Брунеллески, Рафаэля, Леонардо да Винчи и Сандро Боттичелли. Этот фильм — драгоценный подарок, который дарит незабываемую встречу с главной итальянской сокровищницей, в которой собраны шедевры этих легендарных мастеров, — Галереей Уффици. Величественное здание, в котором расположена Галерея, построено в 1560–1581 годах по проекту Джорджио Вазари специально для представителей династии Медичи, которые хотели увековечить в этом грандиозном и полном роскоши дворце величие и богатство своего знаменитого рода. Вы сможете проследовать по запутанным коридорам этого огромного дворца с висячими садами, роскошным театром и постройками XIII века в уникальную картинную галерею, чтобы воочию оценить трепетное отношение семейства Медичи к живописи прошлых эпох и шедеврам своих современников. Ваше уникальное путешествие позволит прикоснуться к знаменитейшим полотнам Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» и «Весна», гравюрам, картинам и автопортретам гениев Возрождения, вас очарует всемирно известная Венера Медичи, главная из уникального собрания скульптур Галереи. Вас ожидает красочное погружение в тайную историю каждого из бессмертных произведений искусств, включая знаменитое «Поклонение волхвов» Леонардо Да Винчи, которому предстоит увидеть свет в 2016 году после нескольких лет реставрации, но здесь оно предстанет в эксклюзивной мировой премьере на большом экране! В это сказочное кинопутешествие вас проведет покровитель наук и искусств эпохи Возрождения Лоренцо Медичи в исполнении Саймона Мерреллса, а также главный специалист по искусству того времени Артуро Галансино (куратор Королевской Академии в Лондоне и новый глава Палаццо Строцци во Флоренции), который участвовал в научной и художественной разработке сценария, а Антонио Натали, директор Уффици, поприветствует вас внутри Галереи и подробно расскажет о ее главных произведениях.