Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 21.03.2019

Режиссер: Ли Кронин

Актеры: Шана Керслэйк, Джеймс Куинн Марки, Симона Кирби, Оуэн Мэкен, Стив Уолл, Сара Хэнли, Джеймс Космо, Кати Оутинен, Беннетт Эндрю, Дэвид Краули

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 90 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,46

Сара поселяется со своим сыном Крисом на окраине небольшого городка. Пугающая встреча с таинственным соседом повергает ее в состояние паранойи и недоверия. Она пытается понять, связаны ли тревожные изменения, происходящие с ее ребенком, со зловещей дырой, похороненной в чаще леса, примыкающего к ее дому.