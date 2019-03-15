Другой
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 21.03.2019
Режиссер:
Ли Кронин
Актеры:
Шана Керслэйк, Джеймс Куинн Марки, Симона Кирби, Оуэн Мэкен, Стив Уолл, Сара Хэнли, Джеймс Космо, Кати Оутинен, Беннетт Эндрю, Дэвид Краули
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
90 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,46
Сара поселяется со своим сыном Крисом на окраине небольшого городка. Пугающая встреча с таинственным соседом повергает ее в состояние паранойи и недоверия. Она пытается понять, связаны ли тревожные изменения, происходящие с ее ребенком, со зловещей дырой, похороненной в чаще леса, примыкающего к ее дому.
Сегодня
|21:25
|Алмаз Синема
|21:45
|ДКЖ Кино
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|21:25
|Алмаз Синема
|21:45
|ДКЖ Кино
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 марта, суббота
|21:25
|Алмаз Синема
|21:45
|ДКЖ Кино
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 марта, воскресенье
|21:25
|Алмаз Синема
|21:45
|ДКЖ Кино
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 марта, понедельник
|21:25
|Алмаз Синема
|21:45
|ДКЖ Кино
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 марта, вторник
|21:45
|ДКЖ Кино
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 марта, среда
|21:45
|ДКЖ Кино
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:25
|ДКЖ Кино
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
00:15
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:25
|ДКЖ Кино
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
00:15
23 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
21:25
|ДКЖ Кино
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
00:15
24 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:25
|ДКЖ Кино
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
25 марта, понедельник
|Алмаз Синема
|
21:25
|ДКЖ Кино
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
26 марта, вторник
|ДКЖ Кино
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
27 марта, среда
|ДКЖ Кино
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00