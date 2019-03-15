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Другой

Другой

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 21.03.2019
 
Режиссер:
Ли Кронин
  
Актеры:
Шана Керслэйк, Джеймс Куинн Марки, Симона Кирби, Оуэн Мэкен, Стив Уолл, Сара Хэнли, Джеймс Космо, Кати Оутинен, Беннетт Эндрю, Дэвид Краули
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
90 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,46
          
 

Сара поселяется со своим сыном Крисом на окраине небольшого городка. Пугающая встреча с таинственным соседом повергает ее в состояние паранойи и недоверия. Она пытается понять, связаны ли тревожные изменения, происходящие с ее ребенком, со зловещей дырой, похороненной в чаще леса, примыкающего к ее дому.

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