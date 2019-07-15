Дикие ночи: «Голоса с того света»

Страна: Бразилия, 2018

Премьера: в РФ 07.07.2019

Режиссер: Деннисон Рамальо

Актеры: Дэниэл де Оливейра, Фабиула Нассименту, Бьянка Компрату, Маркос Клигман, Анналара Пратес

Жанр: ужасы, триллер, детектив

Продолжительноcть: 110 мин

Стенио — тихий и примерный семьянин, обычный мужчина, которого от миллионов других сограждан отличает работа — ночным санитаром в полицейском морге. И сверхъестественные способности: Стенио может разговаривать с мертвецами. В собеседниках нехватки нет: злые улицы Сан Паулу поставляют материал бесперебойно. Однажды Стенио опрометчиво использует информацию, полученную от мёртвого гангстера, в личных целях — и баланс между мирами летит в адскую пропасть. Вместе с семейной жизнью Стенио... «Голоса с того света» родились из короткого рассказа, основанного на реальных событиях — столкновении полиции и гангстеров. Но фантазия режиссёра превратила криминальный очерк в величественный мистический ужастик — с крепкой дозой элементов gore. Более того, небольшой рассказ приобрел эпические черты: «Голоса...» — редкий сегодня образец киноромана. Дебютировавший им в полном метре Деннисон Рамальо известен как автор нескольких хоррор-короткометражек и сценарист «Реинкарнации демона», позднего фильма культового бразильского хоррормейкера и эротомана Жозе Можики Маринша.