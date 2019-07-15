афиша
афиша
Регистрация
Дикие ночи: «Голоса с того света»

Дикие ночи: «Голоса с того света»

Страна:
Бразилия, 2018
 
Премьера:
в РФ 07.07.2019
 
Режиссер:
Деннисон Рамальо
  
Актеры:
Дэниэл де Оливейра, Фабиула Нассименту, Бьянка Компрату, Маркос Клигман, Анналара Пратес
  
Жанр:
ужасы, триллер, детектив
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

Стенио — тихий и примерный семьянин, обычный мужчина, которого от миллионов других сограждан отличает работа — ночным санитаром в полицейском морге. И сверхъестественные способности: Стенио может разговаривать с мертвецами. В собеседниках нехватки нет: злые улицы Сан Паулу поставляют материал бесперебойно. Однажды Стенио опрометчиво использует информацию, полученную от мёртвого гангстера, в личных целях — и баланс между мирами летит в адскую пропасть. Вместе с семейной жизнью Стенио... «Голоса с того света» родились из короткого рассказа, основанного на реальных событиях — столкновении полиции и гангстеров. Но фантазия режиссёра превратила криминальный очерк в величественный мистический ужастик — с крепкой дозой элементов gore. Более того, небольшой рассказ приобрел эпические черты: «Голоса...» — редкий сегодня образец киноромана. Дебютировавший им в полном метре Деннисон Рамальо известен как автор нескольких хоррор-короткометражек и сценарист «Реинкарнации демона», позднего фильма культового бразильского хоррормейкера и эротомана Жозе Можики Маринша.

0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.