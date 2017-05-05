Страна: США, Великобритания, 1979

Режиссер: Ридли Скотт

Актеры: Сигурни Уивер, Том Скеррит, Иэн Холм, Джон Херт, Гарри Дин Стэнтон, Вероника Картрайт, Яфет Котто, Боладжи Бадеджо, Хелен Хортон, Эдди Пауэлл

Жанр: ужасы, фантастика

Продолжительноcть: 116 мин

Бюджет: $11 000 000

Трудно переоценить влияние, которое оказала серия картин про инопланетного монстра Чужого не только на узкий жанр научно-фантастического хоррора, но и на весь мировой кинематограф в целом. Можно встретить немного людей, которые бы не были знакомы с этой историей или, по крайней мере, ничего о ней не слышали. Название фильма «Чужой» стало нарицательным, а также стало частью нашего культурного наследия. Создание образа Чужого было поручено культовому современному художнику — Хансу Рудольфу Гигеру. Все творчество Гигера настолько монструозно, что лучшего разработчика кошмарных инопланетных чудищ не стоило и желать. Однако в действительности эффект превзошел все ожидания. «Чужой» был снят в 1979 году и послужил началом серии фильмов, главную роль в которых сыграла Сигурни Уивер, и других произведений: книг, компьютерных игр, комиксов и игрушек, а также началом серии «пересечения вымыслов» — «Чужой против Хищника», в рамках которой было выпущено два фильма и большое число комиксов и видеоигр. «Чужой» был снят в 1979 году и послужил началом серии фильмов, главную роль в которых играла Сигурни Уивер, и других произведений: книг, компьютерных игр, комиксов и игрушек, а также началом серии «пересечения вымыслов» — «Чужой против Хищника», в рамках которой было выпущено два фильма и большое число комиксов и видеоигр.