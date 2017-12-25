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Чудо-юдо

Чудо-юдо

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 01.01.2018
 
Режиссер:
Артем Лукичев
  
Актеры:
Антон Макарский, Ирина Медведева, Наталия Медведева, Александр Пожаров, Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Иван Добронравов, Диомид Виноградов
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
75 мин
  

Необыкновенная сказочная история о том, как Царевич Иван отправляется сразиться с драконом Чудо-юдо. А злодей оказывается вовсе не грозным трехглавым чудищем, а маленьким дракончиком вдвое меньше Ивана с одной единственной головой. Вместо того, чтобы повергнуть его, Царевич спасает Чудо-юдо и берет себе в помощники для спасения пропавшей Царевны Варвары. На пути их ждут самые неожиданные приключения и испытания, но Иван и не догадывается, что Чудо-юдо совсем не тот, за кого себя выдает.

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15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05 3D Алмаз Синема
16:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 января, четверг
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13:50 3D Алмаз Синема
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