Чудо-юдо
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 01.01.2018
Режиссер:
Артем Лукичев
Актеры:
Антон Макарский, Ирина Медведева, Наталия Медведева, Александр Пожаров, Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Иван Добронравов, Диомид Виноградов
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
75 мин
Необыкновенная сказочная история о том, как Царевич Иван отправляется сразиться с драконом Чудо-юдо. А злодей оказывается вовсе не грозным трехглавым чудищем, а маленьким дракончиком вдвое меньше Ивана с одной единственной головой. Вместо того, чтобы повергнуть его, Царевич спасает Чудо-юдо и берет себе в помощники для спасения пропавшей Царевны Варвары. На пути их ждут самые неожиданные приключения и испытания, но Иван и не догадывается, что Чудо-юдо совсем не тот, за кого себя выдает.
Сегодня
|12:25 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:40
|Победа (Новомосковск)
|13:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:35 3D
|Алмаз Синема
|15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:35 3D
|Алмаз Синема
Завтра
|09:40
|Победа (Новомосковск)
|10:00 3D
|Алмаз Синема
|10:25 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:05 3D
|Алмаз Синема
|16:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 января, среда
|09:40
|Победа (Новомосковск)
|10:00 3D
|Алмаз Синема
|10:25 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:05 3D
|Алмаз Синема
|16:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 января, четверг
|09:30
|Победа (Новомосковск)
|10:10 3D
|Алмаз Синема
|11:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40 3D
|Алмаз Синема
5 января, пятница
|09:30
|Победа (Новомосковск)
|10:10 3D
|Алмаз Синема
|11:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40 3D
|Алмаз Синема
6 января, суббота
|09:30
|Победа (Новомосковск)
|10:10 3D
|Алмаз Синема
|11:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40 3D
|Алмаз Синема
7 января, воскресенье
|09:30
|Победа (Новомосковск)
|10:20 3D
|Алмаз Синема
|11:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:50 3D
|Алмаз Синема
8 января, понедельник
|09:30
|Победа (Новомосковск)
|10:20 3D
|Алмаз Синема
|11:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:50 3D
|Алмаз Синема
9 января, вторник
|11:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 января, среда
|11:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
3D 15:35
3D 18:35
|Победа (Новомосковск)
|
12:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 12:25
13:20
15:40
18:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
3D 10:00
3D 15:05
|Победа (Новомосковск)
|
09:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:25
11:20
13:40
16:25
3 января, среда
|Алмаз Синема
|
3D 10:00
3D 15:05
|Победа (Новомосковск)
|
09:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:25
11:20
3D 11:50
13:40
16:25
4 января, четверг
|Алмаз Синема
|
3D 10:10
3D 13:40
|Победа (Новомосковск)
|
09:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 11:50
5 января, пятница
|Алмаз Синема
|
3D 10:10
3D 13:40
|Победа (Новомосковск)
|
09:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 11:50
6 января, суббота
|Алмаз Синема
|
3D 10:10
3D 13:40
|Победа (Новомосковск)
|
09:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 11:50
7 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
3D 10:20
3D 13:50
|Победа (Новомосковск)
|
09:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 11:50
8 января, понедельник
|Алмаз Синема
|
3D 10:20
3D 13:50
|Победа (Новомосковск)
|
09:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 11:50
9 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 11:50
10 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 11:50