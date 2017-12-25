Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 01.01.2018

Режиссер: Артем Лукичев

Актеры: Антон Макарский, Ирина Медведева, Наталия Медведева, Александр Пожаров, Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Иван Добронравов, Диомид Виноградов

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 75 мин

Необыкновенная сказочная история о том, как Царевич Иван отправляется сразиться с драконом Чудо-юдо. А злодей оказывается вовсе не грозным трехглавым чудищем, а маленьким дракончиком вдвое меньше Ивана с одной единственной головой. Вместо того, чтобы повергнуть его, Царевич спасает Чудо-юдо и берет себе в помощники для спасения пропавшей Царевны Варвары. На пути их ждут самые неожиданные приключения и испытания, но Иван и не догадывается, что Чудо-юдо совсем не тот, за кого себя выдает.