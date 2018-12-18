Черная полоса

Страна: Франция, Бельгия, 2018

Премьера: в РФ 10.01.2019

Режиссер: Эрик Зонка

Актеры: Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Сандрин Киберлэн, Элоди Буше, Шарль Берлинг, Садек, Кристоф Тек, Лорена Телье

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 113 мин

Комиссар Франсуа Висконти, видавший виды полицейский, расследует, на первый взгляд, рутинное дело, связанное с исчезновением подростка Дэни Арно. Комиссару кажутся подозрительными все: и сексапильная мать, и немногословный громила-отец, и даже школьный учитель Ян Беллэль, неожиданно предложивший полицейскому свою помощь в поисках. Следствие петляет от подозреваемого к подозреваемому, но никаких следов подростка нет, и шансов найти его живым все меньше и меньше.