Черная полоса
Страна:
Франция, Бельгия, 2018
Премьера:
в РФ 10.01.2019
Режиссер:
Эрик Зонка
Актеры:
Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Сандрин Киберлэн, Элоди Буше, Шарль Берлинг, Садек, Кристоф Тек, Лорена Телье
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
113 мин
Комиссар Франсуа Висконти, видавший виды полицейский, расследует, на первый взгляд, рутинное дело, связанное с исчезновением подростка Дэни Арно. Комиссару кажутся подозрительными все: и сексапильная мать, и немногословный громила-отец, и даже школьный учитель Ян Беллэль, неожиданно предложивший полицейскому свою помощь в поисках. Следствие петляет от подозреваемого к подозреваемому, но никаких следов подростка нет, и шансов найти его живым все меньше и меньше.
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