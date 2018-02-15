Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 22.02.2018

Режиссер: Райан Куглер

Актеры: Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго, Данай Джекесай Гурира, Мартин Фриман, Дэниэл Калуя, Энди Серкис, Анджела Бассетт, Форест Уитакер, Летишиа Райт

Жанр: фантастика, боевик

Продолжительноcть: 137 мин

С первого взгляда можно решить, что Ваканда — обычная территория дикой Африки, но это не так. Здесь, в недрах пустынных земель, скрываются залежи уникального металла, способного поглощать вибрацию. Многие пытались добраться до него, разоряя все на своем пути и принося смерть аборигенам, но каждый раз таинственный дух саванны — Черная Пантера — вставал на защиту угнетенных. Спустя много лет беда снова приходит в Ваканду, и на этот раз враг заручился поддержкой современных технологий. Когда шансов почти не остается, Т'Чалла, молодой принц Ваканды, узнает, что именно ему предстоит возродить легенду и продолжить вечную борьбу, надев маску Черной Пантеры.