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Черная Пантера

Черная Пантера

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 22.02.2018
 
Режиссер:
Райан Куглер
  
Актеры:
Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго, Данай Джекесай Гурира, Мартин Фриман, Дэниэл Калуя, Энди Серкис, Анджела Бассетт, Форест Уитакер, Летишиа Райт
  
Жанр:
фантастика, боевик
  
Продолжительноcть:
137 мин
  

С первого взгляда можно решить, что Ваканда — обычная территория дикой Африки, но это не так. Здесь, в недрах пустынных земель, скрываются залежи уникального металла, способного поглощать вибрацию. Многие пытались добраться до него, разоряя все на своем пути и принося смерть аборигенам, но каждый раз таинственный дух саванны — Черная Пантера — вставал на защиту угнетенных. Спустя много лет беда снова приходит в Ваканду, и на этот раз враг заручился поддержкой современных технологий. Когда шансов почти не остается, Т'Чалла, молодой принц Ваканды, узнает, что именно ему предстоит возродить легенду и продолжить вечную борьбу, надев маску Черной Пантеры.

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Сегодня
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 февраля, суббота
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 февраля, воскресенье
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 февраля, понедельник
09:20 Октябрь
10:05 3D Алмаз Синема
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 3D Киносити
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45 Алмаз Синема
12:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40 Синема Стар
12:55 3D Киносити
13:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 3D Азот (Новомосковск)
14:00 3D Октябрь
14:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 3D Синема Стар
14:50 3D Алмаз Синема
15:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 3D Киносити
15:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Алмаз Синема
16:10 Киносити
16:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 3D Азот (Новомосковск)
18:05 3D Киносити
18:30 Алмаз Синема
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 Киносити
19:00 3D Октябрь
19:35 3D Алмаз Синема
19:45 3D Синема Стар
19:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 3D Азот (Новомосковск)
20:40 3D Киносити
20:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30 Киносити
21:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00 Октябрь
22:25 Синема Стар
22:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:05 Алмаз Синема
23:15 3D Киносити
23:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 февраля, вторник
09:20 Октябрь
10:05 3D Алмаз Синема
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 3D Киносити
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45 Алмаз Синема
12:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40 Синема Стар
12:55 3D Киносити
13:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 3D Азот (Новомосковск)
14:00 3D Октябрь
14:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 3D Синема Стар
14:50 3D Алмаз Синема
15:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 3D Киносити
15:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Алмаз Синема
16:10 Киносити
16:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 3D Азот (Новомосковск)
18:05 3D Киносити
18:30 Алмаз Синема
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 Киносити
19:00 3D Октябрь
19:35 3D Алмаз Синема
19:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45 3D Синема Стар
20:20 3D Азот (Новомосковск)
20:40 3D Киносити
20:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30 Киносити
21:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00 Октябрь
22:25 Синема Стар
22:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:05 Алмаз Синема
23:15 3D Киносити
23:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
28 февраля, среда
09:20 Октябрь
10:05 3D Алмаз Синема
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 3D Киносити
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45 Алмаз Синема
12:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40 Синема Стар
12:55 3D Киносити
13:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 3D Азот (Новомосковск)
14:00 3D Октябрь
14:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 3D Синема Стар
14:50 3D Алмаз Синема
15:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 3D Киносити
15:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Алмаз Синема
16:10 Киносити
16:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 3D Азот (Новомосковск)
18:05 3D Киносити
18:30 Алмаз Синема
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 Киносити
19:00 3D Октябрь
19:35 3D Алмаз Синема
19:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45 3D Синема Стар
20:20 3D Азот (Новомосковск)
20:40 3D Киносити
20:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30 Киносити
21:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00 Октябрь
22:25 Синема Стар
22:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:05 Алмаз Синема
23:15 3D Киносити
23:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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