Черная Пантера
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 22.02.2018
Режиссер:
Райан Куглер
Актеры:
Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго, Данай Джекесай Гурира, Мартин Фриман, Дэниэл Калуя, Энди Серкис, Анджела Бассетт, Форест Уитакер, Летишиа Райт
Жанр:
фантастика, боевик
Продолжительноcть:
137 мин
С первого взгляда можно решить, что Ваканда — обычная территория дикой Африки, но это не так. Здесь, в недрах пустынных земель, скрываются залежи уникального металла, способного поглощать вибрацию. Многие пытались добраться до него, разоряя все на своем пути и принося смерть аборигенам, но каждый раз таинственный дух саванны — Черная Пантера — вставал на защиту угнетенных. Спустя много лет беда снова приходит в Ваканду, и на этот раз враг заручился поддержкой современных технологий. Когда шансов почти не остается, Т'Чалла, молодой принц Ваканды, узнает, что именно ему предстоит возродить легенду и продолжить вечную борьбу, надев маску Черной Пантеры.
Сегодня
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 февраля, суббота
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 февраля, воскресенье
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 февраля, понедельник
27 февраля, вторник
28 февраля, среда
1 марта, четверг
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
21:15
23:55
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:00
15:45
18:30
21:15
23:55
24 февраля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:00
15:45
18:30
21:15
23:55
25 февраля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:00
15:45
18:30
21:15
23:55
26 февраля, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 13:40
3D 18:00
3D 20:20
|Алмаз Синема
|
3D 10:05
11:45
3D 14:50
16:00
18:30
3D 19:35
23:05
|Киносити
|
3D 10:20
3D 12:55
3D 15:30
16:10
3D 18:05
18:50
3D 20:40
21:30
3D 23:15
|Октябрь
|
09:20
3D 14:00
3D 19:00
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
11:15
12:15
13:05
14:05
15:05
15:55
16:55
17:55
18:45
19:45
20:45
21:35
22:35
23:35
|Синема Стар
|
12:40
3D 14:30
3D 19:45
22:25
27 февраля, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 13:40
3D 18:00
3D 20:20
|Алмаз Синема
|
3D 10:05
11:45
3D 14:50
16:00
18:30
3D 19:35
23:05
|Киносити
|
3D 10:20
3D 12:55
3D 15:30
16:10
3D 18:05
18:50
3D 20:40
21:30
3D 23:15
00:10
|Октябрь
|
09:20
3D 14:00
3D 19:00
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
11:15
12:15
13:05
14:05
15:05
15:55
16:55
17:55
18:45
19:45
20:45
21:35
22:35
23:35
|Синема Стар
|
12:40
3D 14:30
3D 19:45
22:25
28 февраля, среда
|Азот (Новомосковск)
|
3D 13:40
3D 18:00
3D 20:20
|Алмаз Синема
|
3D 10:05
11:45
3D 14:50
16:00
18:30
3D 19:35
23:05
|Киносити
|
3D 10:20
3D 12:55
3D 15:30
16:10
3D 18:05
18:50
3D 20:40
21:30
3D 23:15
00:10
|Октябрь
|
09:20
3D 14:00
3D 19:00
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
11:15
12:15
13:05
14:05
15:05
15:55
16:55
17:55
18:45
19:45
20:45
21:35
22:35
23:35
|Синема Стар
|
12:40
3D 14:30
3D 19:45
22:25
1 марта, четверг
|Киносити
|
00:10